Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel im Plus präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.182,01 Punkten nach 3.161,52 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 20,49 Punkten bzw. 0,65 Prozent.

Auch an Europas Leitbörsen ging es bergauf. Nach dem schwachen Wochenstart konnten sich die Aktienbörsen damit wieder etwas stabilisieren. Am Montag war die Stimmung an den Märkten von einem neuerlichen Abverkauf bei US-Technologiewerten getrübt worden.

Die Vorgaben aus Asien zeigten kein einheitliches Bild. Während es in Japan bergab ging, konnten in China Kursgewinne verbucht werden. Die Indizes der Volksrepublik wurden von Medienberichten über neuerliche Gespräche zwischen China und den USA zum Handelsstreit unterstützt, hieß es aus dem Handel.

Daneben bleiben die Brexit-Verhandlungen sowie der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU im Fokus. Die Frist der italienischen Regierung zu Einreichung eines überarbeiteten Haushaltsplans für 2019 läuft heute aus. Experten rechnen jedoch nicht damit, dass Italien große Änderungen an seinem Budgetplan vorgenommen hat. Damit drohen dem Land Strafen seitens der EU-Kommission.

In Wien notierten Rosenbauer am Vormittag unverändert bei 44,60 Euro an. Der Feuerwehrausrüster hat in den ersten neun Monaten operativ leicht zugelegt und den Nettogewinn gehalten. Der Umsatz verringerte sich jedoch wegen neuer Buchhaltungsregeln. Dafür legte das Unternehmen bei Auftragsbestand und Auftragseingang deutlich zu, das Orderbuch ist 1,1 Mrd. Euro dick.

Unterstützung für den ATX lieferten indessen die Kursgewinne in Wienerberger (plus 2,01 Prozent) und Lenzing (plus 1,65 Prozent). AT&S konnten sich von ihrem gestrigen Kursrutsch wieder erholen und zogen um 1,11 Prozent an. Zum Wochenstart waren die Papiere im Sog eines international schwachen Technologiesektors um rund 4,6 Prozent abgesackt. Ausgelöst wurde der Abverkauf in der Branche von Sorgen um eine schwache Nachfrage nach Apple iPhones.

Der ATX Prime notierte bei 1.604,11 Zählern und damit um 0,61 Prozent oder 9,75 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und vier unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 247.321 (Vortag: 195.456) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,12 (6,74) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA110 2018-11-13/09:57