Wassenberg ab April 2019 neuer Ergo-Chef in Österreich

Wien (APA) - Philipp Wassenberg ist ab 1. April 2019 neuer Vorstandschef bei der Ergo Versicherung in Österreich und übernimmt auch das Ressort Schaden/Unfall. Er löst als neuer Ergo-Chef Josef Adelmann ab, der in den Ruhestand geht. Das teilte das Unternehmen am Dienstag zu den 2019 anstehenden Personalveränderungen bei der Ergo Versicherung AG und der Ergo Austria International AG mit.

Schon ab 1. Jänner 2019 zieht Ronald Kraule in den Vorstand ein, ab April übernimmt er dort das Ressort Lebensversicherung. Derzeit verantwortet Vorstandschef Adelmann die Sparte Leben.

Der Jurist Wassenberg war jahrelang in der Munich-Re-Gruppe tätig, zu der auch die Ergo-Gruppe gehört. Kraule ist 2012 in die Ergo-Gruppe eingetreten, seit 2016 ist er Head of Division Global Life Products in Düsseldorf.

Unverändert bleiben die Vorstandszuständigkeiten von Josef Kreiterling, Christian Noisternig und Christoph Thiel.

~ WEB http://www.ergo-austria.at ~ APA118 2018-11-13/10:09