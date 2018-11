Linz (APA) - Die Konzertreihe „Klassik am Dom“ hat 2019 Auftritte der britischen Sängerin Katie Melua, von Tenor Rolando Villazon und Sopranistin Pumeza Matshikiza sowie dem Sänger Konstantin Wecker auf dem Programm. Das kündigte der Veranstalter in einer Presseaussendung am Dienstag an. Die Konzerte sind am 12., 13. und 19. Juli vor dem Linzer Dom geplant.

(S E R V I C E - http://www.klassikamdom.at )