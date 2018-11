Brexit - Britischer Kabinettschef: Einigung kurzfristig möglich

London (APA/Reuters) - Der Scheidungsvertrag zwischen der EU und Großbritannien ist nach Worten des britischen Kabinettschefs David Lidington in Reichweite. Die Einigung zwischen der EU-Kommission und der britischen Regierung könne in den nächsten 24 bis 48 Stunden stehen, sagte Lidington am Dienstag im Radioprogramm der BBC. Es sei „möglich, aber nicht definitiv“.

Der Deal sei nun beinahe in „Griffweite“ und man sei „vorsichtig optimistisch“, so Lidington. Er fügte allerdings hinzu: „Die Premierministerin (Theresa May) betont, dass es keine Einigung um jeden Preise geben wird.“ Außenminister Jeremy Hunt sagte Reuters in Riad in Saudi-Arabien, dass 95 Prozent des Vertrags feststünden, aber die verbleibenden fünf Prozent am schwierigsten zu lösen seien.

Großbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. Über eine Vereinbarung mit einen geordneten Austritt verhandeln London und Brüssel seit Monaten. Größter Knackpunkt ist die Frage, wie sich nach dem Austritt Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindern lassen.