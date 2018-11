Olympia: IOC-Konfrontationskurs mit Spanien 2 - Auch Kritik vom NOK

Madrid (APA/dpa) - Auch das Spanische Olympische Komitee hat den Umgang der Regierung in Madrid mit Athleten aus dem Kosovo kritisiert. „In allen Ländern der Welt, außer in Spanien, treten die Kosovaren ohne Probleme an, mit den gleichen Rechten und Garantien wie andere Athleten“, sagte COE-Präsident Aljandro Blanco der Zeitung „El Pais“ (Dienstag).

Das Blatt zitierte auch eine nicht näher genannte Regierungsquelle mit den Worten, es sei bei der Karate-WM vorgesehen gewesen, die kosovarische Flagge zu hissen und die Hymne zu spielen, falls ein Athlet von dort eine Goldmedaille gewonnen hätte - was aber nicht geschehen sei.