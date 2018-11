Sport: Graz mit „Superticket“ für zehn Veranstaltungen

Graz (APA) - Ein „Superticket“ für zehn Spiele. Die Grazer Bundesligisten locken Zuschauer mit dem Angebot, zehn Partien um 49,90 Euro zu besuchen. In ihrem Ideen-Abriss strichen Clubs den gesellschaftlichen Wert des Sports heraus, der einen größeren Zuspruch verdiene. Nur drei bis fünf Prozent der mehr als 400.000 in Graz und Umgebung arbeitenden und lebenden Menschen würden in die Sportstätten kommen.

Mit dem „Schnupperangebot“ solle auch die sogenannte „Sekundär-Zielgruppe“ für den Sport begeistert, der „Patriotismus der Grazerinnen und Grazer“ geweckt und die Auslastung der Stadien erhöht werden. Die Auflage ist mit 500 Stück limitiert.

Die teilnehmenden Vereine: Sturm Graz (Fußball/Männer und Frauen), Graz 99ers (Eishockey), HSG und HIB (Handball/Männer), Giants (Football), UVC (Volleyball/Männer und Frauen), UBSC und UBI (Basketball/Männer und Frauen).

Hinweis: Erhältlich ist das Ticket bei den teilnehmenden Vereinen, oeticket.at und als im Geschenkpaket im Ticketshop der Kleinen Zeitung. Nähere Informationen auf: www.superticket.at