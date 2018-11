Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gibt nach

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Dienstagvormittag wieder mit tieferen Notierungen gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 69,02 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag notierte der Brent-Future zuletzt bei 70,12 Dollar.

Die gestrigen Kursgewinne waren damit nur von kurzer Dauer. Am Montag hatte noch die Ankündigung Saudi-Arabiens, seine Rohölproduktion zu kürzen, für Auftrieb gesorgt. Kurz darauf äußerte sich US-Präsident Donald Trump zu dem Vorhaben und forderte das Land via Twitter auf, seine Produktion nicht zu kürzen. Dies brachte die Ölpreise wieder unter Druck, Brent rutschte unter die Marke von 70 Dollar ab.

„Wer gedacht hatte, die verbalen Angriffe des US-Präsidenten auf die OPEC hätten nach den US-Kongresswahlen ein Ende, sieht sich nun als eines Anderen belehrt“, kommentierten die Analysten der Commerzbank. „Die Frage ist nun, wie Saudi-Arabien und die OPEC darauf reagieren werden“.

Laut den Commerzbank-Experten führt jedoch kein Weg an einer Produktionskürzung vorbei. Der Ölmarkt sei überversorgt und auch der heute zur Veröffentlichung anstehende Monatsbericht der OPEC dürfte die Notwendigkeit einer Produktionskürzung bestätigen, so die Analysten.

Am Abend stehen zudem Daten der US-Energiebehörde EIA auf der Agenda. Die EIA wird eine Schätzung zur US-Schieferölproduktion veröffentlichen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 69,82 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 68,89 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit moderaten Abschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.199,64 Dollar (nach 1.202,17 Dollar am Montag) gehandelt.