Proteste gegen Räumung von Flüchtlingscamp in Rom

Rom (APA) - Die Polizei hat am Dienstag ein Flüchtlingscamp hinter dem römischen Bahnhof Tiburtina geräumt, in dem rund 200 Migranten in Zelten hausten. Freiwillige der privaten Initiative „Baobab Experience“ kümmerten sich um das improvisierte Flüchtlingslager, das schon in vergangenen Jahren öfters geräumt, immer wieder jedoch woanders neu aufgebaut wurde.

Die Zelte wurden abgerissen, die Migranten, die darin lebten, wurden identifiziert. Ausländer ohne Dokumente wurden in eine Polizeizentrale gebracht, berichteten die Aktivisten der NGO, die in den vergangenen Jahren zehntausende Schutzsuchende auf dem Weg nach Mittel- und Nordeuropa versorgt hat.

„Verteidigt die Menschen, nicht die Grenzen!“, lautet der Slogan der Baobab-Helfer. Auch Papst Franziskus zählt zu den Freunden der Organisation, für die er in den vergangenen Jahren immer wieder Lebensmittel und Medikamente spendete. Auch sonst ist Baobab völlig von der Unterstützung Privater abhängig, die Bettzeug, Handtücher, Kleider oder Hygieneartikel vorbeibringen, staatliche Unterstützung gibt es nicht.

Die freiwilligen Helfer monieren, die Gemeinde Rom habe den Menschen keine wirkliche Alternativlösung angeboten. „Mit Polizei und Baggern will man in Rom die sozialen Problemen lösen“, kritisierte Baobab auf Twitter. Angesicht des nahenden Winters sei es wichtig, in Rom eine Struktur offen zu halten, an die sich Flüchtlinge wenden könnten.