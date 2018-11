Serbisch-orthodoxe Kirche: Entscheidung zu Ukraine unannehmbar

Belgrad (APA) - Im Kirchenstreit zwischen den Patriarchaten von Konstantinopel und Moskau wegen der Ukraine hat die serbisch-orthodoxe Kirche nun auch offiziell Partei für die russisch-orthodoxe Kirche ergriffen. Die Entscheidung des Ökumenischen Patriarchates von Konstantinopel, das der Loslösung der ukrainisch-orthodoxen Kirche von Moskau zustimmte, sei unbegründet gewesen, teilte die serbische Kirche mit.

In einer Aussendung nach der zweitägigen Tagung der serbischen Kirchenversammlung in der Vorwoche, auf die sich die Tageszeitung „Blic“ am Dienstag berief, hieß es, dass der „Beschluss über die Rehabilitierung der abtrünnigen Gruppierung (ukrainisch-orthodoxe Kirche, Anm.) unannehmbar“ gewesen sei und von der serbisch-orthodoxen Kirche nicht anerkannt werden würde. Die serbisch-orthodoxe Kirche betrachte die Entscheidung des Patriarchates von Konstantinopel als „nicht-bindend“.

Die serbisch-orthodoxe Kirche führt einen langjährigen Streit mit der mazedonisch-orthodoxen Kirche. In Mazedonien hatte sich 1967 mithilfe des jugoslawischen Regimes von Josip Broz Tito eine eigene orthodoxe Kirche gebildet. Die Selbstständigkeit dieser damals vom serbisch-orthodoxen Patriarchat getrennten Kirche wird von der Weltorthodoxie nicht anerkannt. Bemühungen um die Autokephalie gibt es auch bei der Kirche in Montenegro. Im Adriastaat ist derzeit allerdings weiterhin die serbisch-orthodoxe Kirche tonangebend.