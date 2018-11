Niedrigere CO2-Lkw-Grenzwerte gefordert von VCÖ, Post, Spar, cargo

Wien/Salzburg (APA) - Den Lkw-Herstellern gehen die EU-Pläne für CO2-Abgasgrenzwerte für Lastautos zu weit, manchen Lkw-Nutzern aber nicht weit genug. Auf EU-Ebene sprachen sich schon große Unternehmen wie DB-Schenker oder IKEA für niedrigere Limits aus, in Österreich nun die Post und Spar gemeinsam mit dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Am Mittwoch soll das EU-Parlament über die künftigen CO2-Limits für Lkw abstimmen.

Der Vorschlag der EU-Kommission, der eine Reduktion der CO2-Emissionen neuer Lkw um 15 Prozent bis 2025 vorsieht, sei zu „lasch“, erklärte der VCÖ am Dienstag. Es sollte bis dahin eine Reduktion um mindestens 24 Prozent geben, lautet die Forderung. Unterstützt wird diese Zielsetzung auch von Logistikunternehmen cargo partner und der Spedition Temmel.

Zudem solle eine E-Lkw-Quote für Hersteller eingeführt werden, damit das Angebot an markttauglichen E-Lkw endlich steige. 2025 sollten zumindest 5 Prozent der neuen Lkw emissionsfrei sein, 2030 mindestens 20 Prozent, so die Forderung. In Österreich hätten sich die CO2-Emissionen des Lkw-Verkehrs seit 1990 von 4,2 auf 8,1 Mio. t/Jahr fast verdoppelt.

