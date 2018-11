Jugendmedienfestival „Youki“ in Wels ist heuer „Zwischen“

Wels (APA) - Das Jugendfilmfestival „Youki“ in Wels steht heuer unter dem Motto „Zwischen“ und schickt von 20. bis 24. November 96 Kurzfilme von Filmschaffenden im Alter von zehn bis 26 Jahren ins Rennen um die Preise. Eine Vorjury hat diese aus 2.753 Einreichungen ausgewählt. Im vergangenen Jahr waren es noch 513 gewesen, verglichen die Organisatoren in einer Pressekonferenz Dienstag in Wels.

Das nach eigenen Angaben Österreichs größte, internationale Nachwuchsfilm- und Medienfestival wird heuer 20 Jahre alt. Es wird von einem neu formierten Vorstand geleitet: die langjährig erfahrenen Youki-Mitarbeiterinnen Anna Prischl und Anna Rieder gemeinsam mit Laura-Lee Röckendorfer, die schon seit 2015 führend tätig ist. Als sein Ziel hat das Trio ausgegeben, das Festival durch frische Ideen und Impulse weiter zu treiben.

Heuer wurde der Internationale Wettbewerb zum zweiten Mal nach Themen kuratiert. Jeder der Filmblöcke hat somit seinen eigenen Titel und Schwerpunkt. Der Fokus „Zwischen“ findet sich in Media Meetings an vier Tagen mit den Überschriften „Zwischen, Menschlich“, in dem sich die Protagonisten über psychische und politische Grenzen hinweg begegnen. Bei „Zwischen Kulturen“ in Zusammenarbeit mit „This Human World Festival“ hat der Streifen „Djon Africa“ über die Suche der Hauptfigur nach seinem Vater seine Österreichpremiere. „Zwischen Geschlechterrolle und Realität“ befasst sich mit der von Frauen geleisteten Kulturarbeit. „Zwischen Zeit“ zeigt unter anderem den Episodenfilm „Slidin‘ - Alles bunt und wunderbar“, der die Lebensrealität junger Menschen einfängt - in einer Zeitreise ins Wien der Vor-2000er, in jugendliche Welten und Subwelten.

Die filmischen Annäherungen im Bewerb sind im Medien Kultur Haus von Mittwoch bis Freitag zu sehen. Die fünfköpfige Jury kürt danach die Preisträger. Vergeben werden Auszeichnungen in drei Alterskategorien, dotiert mit 700, 1.100 und 1.500 Euro, dazu ein Innovative Film Award (800 Euro), ein Publikums- und ein Regionalpreis. Die Gala mit Preisverleihung findet Samstagabend im Veranstaltungszentrum Alter Schlachthof statt. Weiters auf dem Programm stehen die Youki-Nightline mit Konzerten und Partys, Workshops, Labs und Vermittlungsprogramme. Als Festivalauftakt gibt es am Sonntag (18. Novembe) das Youki KiKiKi, Kino von Kinder für Kinder ab fünf Jahren. „Sie sind kritisch, ehrlich und voller Fantasie“, verneigen sich die Festivalgestalter vor dem Cineasten-Nachwuchs.

(S E R V I C E - Jugendfilmfestival „Youki“, 24. bis 24. November, Medien Kultur Haus Wels. http://www.youki.at)