György Kurtags „Endspiel“ feiert Uraufführung an Pereiras Scala

Mailand (APA) - Auf nur wenige Musiktheaterwerke hat die Klassikwelt so lange gewartet wie auf György Kurtags erste Oper „Fin de Partie“: Ursprünglich hatte der damalige Intendant Alexander Pereira bereits 2013 geplant, die Samuel-Beckett-Adaption bei den Salzburger Festspielen uraufzuführen. Nach zehn Jahren Arbeit wird am Donnerstag „Fin de partie“ nun an der Mailänder Scala erklingen.

Auch wenn der 92-jährige Kurtag Werke in seinem Leben verfasste, welche die menschliche Stimme ins Zentrum stellten, hatte er sich bis dato nie dem Genre Oper genähert. Nun wird das Werk in Starbesetzung interpretiert, wobei sich der Ungar beim Libretto eng an den Originaltext des epochalen Theaterstücks hält.

Der deutsche Henze-Experte Markus Stenz dirigiert das rund zweistündige Werk, während für die Regie bei seinem Scala-Debüt Pierre Audi verantwortlich zeichnet, der jüngst an der Bayerischen Staatsoper mit seiner Baselitz-Interpretation von Wagners „Parsifal“ polarisierte. Und auch für die Bühne wurden Kenner ihres Fachs gewonnen: Der norwegische Bass Frode Olsen singt Hamm, während der britische Bariton Leigh Melrose die Partie seines Pendants Clov übernimmt. Die legendäre Altistin Hilary Summers singt indes die Nell, während Tenor Leonardo Cortellazzi als Nagg das höchste Stimmfach des Stücks bedient.

Die Uraufführung, die danach an die Amsterdamer Nationaloper als Koproduktionspartner weiterwandert, ist eingebettet in wahre „Endspiel“-Feierlichkeiten in Mailand. So hat sich das Milano Musica Festival in seiner seit dem 20. Oktober laufenden 27. Ausgabe unter dem Titel „György Kurtag. Ascoltando Beckett“ (in etwa György Kurtag. Beckett hörend, Anm.) mit 22 Konzerten der Musik Kurtags und Becketts Einfluss auf die Kunst des 20. Jahrhunderts verschrieben. Und im legendären Piccolo Teatro war bis 4. November Becketts Stück in der Regie von Andrea Baracco zu sehen.

(S E R V I C E - „Fin de partie“ von György Kurtag nach Samuel Beckett, Uraufführung an der Scala, Via Filodrammatici 2, 20121 Mailand. Musikalische Leitung: Markus Stenz, Regie: Pierre Audi, Bühnenbild und Kostüme: Christof Hetzer. Mit Frode Olsen - Hamm, Leigh Melrose - Clov, Hilary Summers - Nell, Leonardo Cortellazzi - Nagg. Premiere am 15. November. Weitere Aufführungen am 17., 20., 22., 24. und 25. November. www.teatroallascala.org)

(B I L D A V I S O - Pressefotos stehen unter http://ftp.teatroallascala.org/main.html?download&weblink=0a7c041cae 4abfbab8bc831d85099939&realfilename=Foto$20FIN$20DE$20PARTIE$20cr$20 Ruth$20Walz.zip zum Download bereit.)