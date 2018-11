Europäische Literaturtage in Krems und Spitz starten am 22. November

Krems/Spitz a.d. Donau (APA) - Die Europäischen Literaturtage 2018 in Krems und Spitz an der Donau begehen ihr zehnjähriges Jubiläum. Sie stehen von 22. bis 25. November unter dem Thema „(Un)glückliche Liebe, verzwicktes Glück. Erzählen in Literatur und Film“. Ausverkauft ist bereits der Eröffnungsabend mit Robert Menasse und Richard David Precht im Klangraum Krems.

Am Freitag (23. November) folgen - in Kooperation mit dem drehbuchFORUM Wien - Gesprächsrunden u.a. mit dem rumänischen Drehbuchautor Razvan Radulescu und der ungarischen Filmemacherin Ildiko Enyedi, die Keynote dazu steuert die deutsche Autorin Katharina Hacker bei. Am Abend liest Vea Kaiser aus ihrem 2019 erscheinenden Roman „Rückwärtswalzer“.

Der Industrialisierung des Story Telling widmet sich ein Workshop am Samstagvormittag, als Teilnehmer werden u.a. die georgische Schriftstellerin Nino Haratischwili, die kroatische Netflix-Autorin Ivica Dikic und „Taxi Orange“-Erfinder Mischa Zickler angekündigt. Im Büchertalk mit Gerwig Epkes werden u.a. Neuerscheinungen von Carmen Stephan und Madame Nielsen besprochen. Zum Abschluss der von Walter Grond geleiteten und von der NÖ Festival und Kino GmbH getragenen Europäischen Literaturtage wird am Sonntagvormittag der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln an Ilija Trojanow vergeben.

Wie schon in den vergangenen Jahren begleiten Spaziergänge, Konzerte und Weinverkostungen das literarische Angebot, erweitert durch Filmvorführungen im Kino im Kesselhaus Krems bereits im Vorfeld der Literaturtage. Workshops und Lesungen in Schulen (u.a. in Kooperation mit eljub - Europäische Jugendbegegnung) sowie die Ausstellung „Die schönsten Bücher 2017“ im Karikaturmuseum Krems ergänzen das Programm. Tägliche Berichte zu den Veranstaltungen finden sich im Blog der Autorin Illinca Florian (www.literaturhauseuropa.eu), Okto.TV sendet die Gespräche und Lesungen von 10. bis 16. Dezember.

(S E R V I C E - Krems und Spitz an der Donau, 22. bis 25. November: 10. Europäische Literaturtage, Information und Anmeldung: www.literaturhauseuropa.eu, Filmprogramm: www.kinoimkesselhaus.at, Pressefotos: https://celum.noeku.at/pindownload/login.do?pin=Z6PHL)