Architekturwettbewerb um Innsbrucker MCI wird neu ausgeschrieben

Innsbruck (APA) - Aufgrund von drei vorliegenden, gleichlautenden Gutachten wird der Architekturwettbewerb für den MCI-Neubau in Innsbruck neu ausgeschrieben. Die Wettbewerbssieger aus dem Jahr 2016, „Loudon, Habeler und Kirchweger“, finden diesen Schritt „unvernünftig“ und schließen auch juristische Schritte nicht aus, sagte Architekt Anton Kirchweger gegenüber der APA.

An und für sich würde man aber gerne einen „konstruktiven Weg“ gehen, so Kirchweger. Bisher habe man sich lediglich dezidiert gegen die Neuausschreibung ausgesprochen, weil man die daraus resultierenden „Vorteile nicht nachvollziehen“ könne. Auch den unmittelbaren Anlass für die jetzige Vorgehensweise des Landes erkannte Kirchweger auf APA-Nachfrage nicht.

Sehr wohl einen Anlass sahen hingegen die Verantwortlichen der Tiroler Landesregierung. Der für Raumordnung zuständige Landesrat Johannes Tratter (ÖVP) sprach bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Innsbruck von „drei identischen Gutachten“, die zum Schluss gekommen seien, dass eine nachträgliche Erhöhung des Kostenrahmens eine „wesentliche Vertragsänderung“ darstelle. „Wir haben uns somit für einen Stopp und für eine Neuausschreibung entschieden“, so Tratter. Man wünsche sich nunmehr einen „sauberen und transparenten Prozess“, sagte dazu Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Ähnlich sah zumindest diesen Punkt indes FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger. Es brauche „Kostenwahrheit der Gesamtkosten bei Projekten vor Beschlussfassung und Auftragsvergabe“, meinte er in einer Aussendung. Der Landesregierung warf er allerdings in diesem Kontext „totale Unfähigkeit und pures Chaos vor“. Außerdem wäre ein „Zurück an den Start beim Neubau des MCI ein finanzielles Millionengrab“, so die Befürchtung.

Im Vorfeld der Entscheidung der Landesregierung stand eine drohende Kostensteigerung von 80 auf 135 Millionen im Raum. Nach der Abwicklung des nun neu ausgeschriebenen Architekturwettbewerbs hält Tratter einen Baustart im Herbst 2020 für möglich.