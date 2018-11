Neue Bücher: Digitalisierter Alltag und Erzählungen vom Rand

Wien (APA) - „Adrian oder: Die unzählbaren Dinge“ von Angelika Stallhofer: Liebe und Überwachung im digitalen Zeitalter

Adrian und seine Freundin Anna sind beide Schreibende, und doch trennen sie Welten: Während Anna mit ihren Gedichten und Romanen ihre Leser verzaubert, erschafft Adrian als Werbetexter Charaktere, die zum Kauf von Autos, Sportschuhen oder Uhren anregen sollen. Und doch - oder gerade deshalb - bleibt es die Vielschichtigkeit der Worte, in denen sich das junge Paar gemeinsam häuslich eingerichtet hat. Doch als Adrian einen großen Auftrag annimmt, um die Rechnungen für das Altersheim seines Vaters begleichen zu können, gerät sein Leben aus den Fugen und Anna ist drauf und dran, ihm zu entgleiten.

Die 35-jährige Angelika Stallhofer hat mit „Adrian“ ein Debüt vorgelegt, das durch seine Liebe für die Zwischentöne überzeugt. Auch wenn die Geschichte aus der Perspektive des Werbetexters erzählt wird, sind es doch Annas Weltbild und Annas Sprache, die auf den 190 Seiten den Rahmen für Adrians Existenz bilden. Auch, als er schließlich in ein „Smart Home“ zieht, um sich in die Welt seines Protagonisten Max Beier einzuleben, der dieses Haus an den Mann bringen soll, sind Annas Gedanken omnipräsent, reibt sich Adrian an ihrer Schöngeistigkeit im Angesicht seiner verzweifelten Position im Kapitalismuskarussell.

Ausgerechnet in dem Haus, das mit dem Konzept „Sicherheit“ wirbt und in Wahrheit „Überwachung“ meint, fühlt sich Adrian so unsicher wie schon lange nicht mehr. Das Diktat der SmartWatch, der SmartWaage, des SmartSpiegels bis hin zum SmartKühlschrank lässt ihn halluzinieren. Und so gelingt Stallhofer eine eindringliche Versuchsanordnung über die (nahe) Zukunft im digitalisierten Zeitalter, der sie eine kraft- und liebevolle Beziehungsgeschichte zur Seite stellt, die in ihrer verspielten Intellektualität berührt. Am 3. Dezember liest die Autorin im Robert Musil Literatur Museum in Klagenfurt aus ihrem Roman. (Angelika Stallhofer: „Adrian oder: Die unzählbaren Dinge“, Kremayr & Scheriau, 190 Seiten, 19,90 Euro, ISBN: 978-3-218-01124-2)

*

„Und essen werden wir die Katze“ von Nadine Kegele: Illustrierte Puzzleteile eines Gesellschaftsbilds

Nach dem Band „Lieben muss man unfrisiert“, in dem Nadine Kegele in 19 „Protokollen nach Tonband“ Bekenntnisse, (Selbst)erkenntnisse, Lebensgeschichten und private Seelenlogik verschiedenster Frauen darlegte, hat die aus Vorarlberg stammende und mittlerweile in Wien lebende Autorin nun „Und essen werden wir die Katze“ veröffentlicht. Auch hier lässt sich die 38-Jährige nicht in ein literarisches Korsett zwängen: Gespickt mit Collagen und Stickereien widmet sie sich in neun höchst unterschiedlichen Kapiteln den Lebensentwürfen von Menschen am Rande der Gesellschaft.

In „Kopfweh aus Kuwait“ etwa steht ein Interview mit einem Flüchtling im Zentrum, der gemeinsam mit der stichwortgebenden Autorin in kurzen Sätzen, fragmentarischen Erinnerungsfetzen und berührenden Bildern von seinem früheren Leben erzählt. Für „Syrien ist heimlich in Polen verliebt“ widmet sie sich der Thematik aus der Innensicht einer Deutschlehrerin, in „Schmetterling und Holz“ lässt Kegele zwei Erzählungen parallel (und übereinander) laufen. Ein Buch als gesellschaftspolitisches Projekt, das in seinen Einzelteilen auf das große Ganze verweist. (Nadine Kegele: „Und essen werden wir die Katze“, Kremayr & Scheriau, 208 Seiten, 22,90 Euro, ISBN: 978-3-218-01123-5)