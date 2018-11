Attacke mit Steakmesser 2 - Angeklagter und Opfer am Wort

Korneuburg (APA) - Im Prozess gegen einen 27-Jährigen, der einen Bekannten mit einem Steakmesser attackiert haben soll und sich wegen versuchten Mordes verantworten muss, sind am Dienstagvormittag in Korneuburg der Beschuldigte und das Opfer einvernommen worden. Im Mittelpunkt der Aussagen standen die Vorgänge im Badezimmer der Wohnung des ebenfalls 27-jährigen Hauptbelastungszeugen.

Die Ausgangssituation am Tag des Geschehens umriss der Angeklagte damit, dass er schon längere Zeit unterwegs gewesen war und Drogen konsumiert hatte. Er habe seinen Bekannten „fast schon angebettelt, dass er mich heimführt“. Der Niederösterreicher verneinte laut dem Beschuldigten stets und eröffnete ihm mehrmals, dass er ihm noch etwas zu sagen habe. Danach soll das spätere Opfer dem 27-Jährigen erklärt haben, dass er mit dessen Ex-Freundin geschlafen habe.

Daraufhin habe er das Messer aus dem Spülbecken genommen und es gehalten, um dem Mann zu drohen, sagte der Angeklagte. Sein Bekannter sei aufgesprungen und auf ihn zugekommen. Dadurch sei er erschrocken und habe die Hände reflexartig nach vorne gerissen. Er habe nicht zugestochen, vielmehr sei der Mann auf ihn gefallen und er selbst habe „mit beiden Händen zugemacht“, weil er das Opfer auffangen wollte, so der Beschuldigte. Dabei könne auch ein Stich passiert sein, räumte der Wiener ein. Als er realisiert habe, das Messer noch in der Hand zu haben, habe er dieses sofort fallen lassen.

Danach ging das Opfer laut Angaben des Beschuldigten ins Bad, sah sich im Spiegel an und ließ sich rückwärts in die Wanne fallen. Dort habe sich sein Bekannter den Kopf schwer angeschlagen. Er habe geglaubt, dass der Mann aufgrund der im Bad erlittenen Verletzung tot sein könnte und sei panisch geworden, sagte der Angeklagte.

Das Opfer, das zuvor bereits kontradiktorisch einvernommen worden war, sprach davon, dass es im Bad gestanden sei, als der Bekannte in der Küche zum Messer griff. Trotz mehrerer Bitten, den Gegenstand abzulegen, habe ihn der Beschuldigte weiter bedroht und danach „zuerst in den Hals geschnitten und dann gestochen“. Er sei im Nacken verletzt worden und habe sich daraufhin in die Badewanne rutschen lassen. Dabei sei er mit dem Kopf nirgendwo angestoßen.

Der Angeklagte sei weiter mit dem Messer in der Hand vor ihm gestanden. Er selbst habe sich tot gestellt, weil er befürchtet habe, dass der 27-Jährige „vielleicht sonst noch einmal hersticht“. Nach einiger Zeit sei er „vorsichtig aufgestanden“. Der Hauptbelastungszeuge gab an, danach in die Küche gegangen zu sein und sich vergewissert zu haben, dass sein Bekannter weg sei. Daraufhin habe er seinen Stiefvater telefonisch zur Hilfe gerufen.

Als Grund für die Auseinandersetzung gab der Hauptbelastungszeuge an, dass sein Bekannter vermutlich „angefressen“ war, weil er ihn nicht mit dem Auto nach Wien oder Hainburg fahren wollte. Mit der Ex-Freundin des Beschuldigten habe er „ganz sicher nie“ ein Verhältnis gehabt. Er habe auch nichts in diese Richtung zu seinem Bekannten gesagt.