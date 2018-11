Europas Leitbörsen zu Mittag freundlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag zu Mittag freundlich tendiert. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,36 Prozent auf 3.205,65 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.00 Uhr mit 11.392,44 Punkten und plus 0,59 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gewann 0,15 Prozent und steht nun bei 7.063,64 Stellen.

Nach dem schwachen Wochenauftakt wagten die europäischen Indizes am Dienstag einen Stabilisierungsversuch. Die Übersee-Börsen hatten allerdings mehrheitlich sehr schwache Vorgaben geliefert.

Ein Top-Thema an den Finanzmärkten ist zudem weiterhin die italienische Haushaltspolitik. Heute läuft eine Frist ab, innerhalb derer sich die italienische Regierung zu Einwänden der EU-Kommission zum Staatshaushalt Italiens für das kommende Jahr äußern muss.

Datenseitig rückte die ZEW-Umfrage aus Deutschland in den Fokus. Der Index für die Konjunkturerwartungen stieg im November überraschend von minus 24,7 Punkten im Vormonat auf minus 24,1 Einheiten. Am Markt war mit einem Rückgang des Index gerechnet worden. Das Barometer für die Lagebewertung ging dagegen von 70,1 auf 58,2 Punkte und damit deutlich stärker als erwartet zurück.

Unter den Einzelwerten in Frankfurt standen die Aktien von Bayer im Blickpunkt der Anleger. Eine etwas besser als gedachte Gewinnentwicklung im dritten Quartal hat den Papieren nicht zu einem Befreiungsschlag verholfen. Zuletzt traten sie bei 68,70 Euro nahezu auf der Stelle, nachdem sie am Vortag deutlich nachgegeben hatten. Analysten sprachen in ersten Einschätzungen fast durchgängig von Ergebnissen minderer Qualität.

In Mailand zeigten sich Anteilsscheine der Telecom Italia in einem starken europäischen Branchenumfeld um 1,2 Prozent schwächer. Nach monatelangem Hin und Her muss der Chef der angeschlagenen Telecom Italia (TIM), Amos Genish, nun doch seinen Hut nehmen. Bereits am Sonntag will sich die Führungsspitze treffen, um einen Nachfolger zu benennen.

Der britische Vodafone-Konzern hat im ersten Geschäftshalbjahr wegen teurer Abschreibungen einen Milliardenverlust verbucht. Den Serviceumsatz konnte Vodafone im zweiten Quartal aus eigener Kraft - also ohne Währungseinflüsse und Zu- wie Verkaufe - um 0,5 Prozent steigern und damit stärker als von Analysten gedacht. Die Aktien kletterten deutliche 8,7 Prozent nach oben.

In Zürich gehörten die Anteilsscheine von Roche mit einem Plus von rund einem Prozent zu den Favoriten. Die US-Gesundheitsbehörde wird den Zulassungsantrag für eine Kombinations-Therapie des Pharmakonzerns zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs beschleunigt bearbeiten, war bekannt geworden.

