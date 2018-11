Lkw-Fahrer zweigten Waren ab und horteten sie in Wiener Garagenabteil

Wien (APA) - Mindestens seit August des Vorjahres sollen zwei Männer Artikel wie E-Reader, CDs, DVDs oder Bücher aus Firmenlieferungen abgezweigt und weiterkauft haben. Am vergangenen Freitag wurden die beiden Verdächtigen nun ausgeforscht und auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wurden in einem Garagenabteil in Wien-Liesing rund 3.500 der gestohlenen Artikel sichergestellt, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Die beiden Lkw-Fahrer, ein 22-jähriger Franzose und ein 35-jähriger Serbe, waren von diversen Firmen mit der Abholung und Auslieferungen Waren beauftragt worden. Sie sollen bei Lieferungen in größerem Umfang jeweils geringere Stückzahlen besagter Artikel entnommen und weiterverkauft haben, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Die gestohlenen Waren wurden in dem zu einem Lager umfunktionierten Garagenabteil in der Jochen-Rindt-Straße zwischengelagert. Allein der Wert der dort und bei weiteren Hausdurchsuchungen vom Stadtpolizeikommando Liesing sichergestellten Gegenstände betrug 50.000 Euro. Wie hoch der bisher erzielte Gewinn der beiden Verdächtigen war, wird noch ermittelt. Das Duo war zum Vorwurf des gewerbsmäßigen Diebstahls jedenfalls geständig.