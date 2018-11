Libyen-Konferenz in Palermo: Haftar traf al-Sarraj

Rom (APA) - Bei der Libyen-Konferenz im italienischen Palermo hat der abtrünnige libyschen General Khalifa Haftar den libyschen Regierungschef Fayez al-Sarraj getroffen. Sarraj steht an der Spitze der international anerkannten Regierung der nationalen Einheit in Tripolis, die jedoch nur Teile des zerrissenen Landes kontrolliert. De-Facto-Herrscher im Osten Libyens ist Haftar.

Die beiden Libyer schüttelten sich im Beisein des italienischen Premiers Giuseppe Conte die Hand. Die Begegnung sei „sehr freundschaftlich“ und in einem „positiven Klima“ verlaufen, verlautete aus der Konferenz in Palermo. Haftar nimmt nur an Gesprächen am Rande der Konferenz teil. Beim sogenannten Familienfoto des Gipfeltreffens war der General nicht anwesend.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini rief die internationale Gemeinschaft auf, den Stabilisierungsprozess in Libyen zu unterstützen. „Ein Libyen, das in Frieden lebt, sicher und demokratisch ist, ist ein prioritäres Ziel nicht für ganz Europa, sondern auch für Afrika und den arabischen Raum. Frieden ist die größte Hoffnung des libyschen Volkes, das Opfer einer Instabilität ist, die Raum für Terrorismus und organisierte Kriminalität schafft“, schrieb Mogherini in einem Beitrag, der am Dienstag von der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ veröffentlicht wurde.