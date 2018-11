Diebe stahlen Tausende elektrische Zahnbürsten von Lkw bei Kassel

Kassel (APA/AFP) - Tausende elektrische Zahnbürsten haben Diebe im deutschen Bundesland Hessen von der Ladefläche eines Lastwagens gestohlen. Der Großteil der Ladung mit 19 Paletten zu je 50 Paketen sei weg, teilte die Polizei nach der Tat auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 in der Nähe von Kassel am Dienstag mit. Damit liege der Schaden bei mehr als 100.000 Euro.

Laut Polizei entdeckte der Fahrer des Lastwagens am Samstag die aufgeschlitzte Plane seines Fahrzeugs. Er und ein zweiter Fahrer hatten im Sattelzug übernachtet und nichts von dem Diebstahl mitbekommen. In den Paketen befanden sich elektrische Zahnbürsten für Kinder und Erwachsene sowie Aufsteckbürsten.