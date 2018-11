„Staatsverweigerin“ in Klagenfurt vor Geschworenen: Nicht schuldig

Klagenfurt (APA) - Eine 51 Jahre alte Klagenfurterin hat sich am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt vor einem Geschworenengericht wegen der Teilnahme an einer staatsfeindlichen Verbindung, Erpressung, Missbrauch der Amtsgewalt und Nötigung verantworten. Die Frau - sie befindet sich in Haft - bekannte sich nicht schuldig, aus dem Staatenbund sei sie wieder ausgetreten.

Staatsanwältin Bettina Dumpelnik erklärte, es gebe im gesellschaftlichen Zusammenleben auch Pflichten, die man erfüllen müsse. „Das wissen Sie als Geschworene genau.“ Im Gegensatz dazu erkenne die Angeklagte all diese Verpflichtungen nicht an. Deshalb stehe sie hier vor Gericht - sie bezahle keine Steuern und Abgaben und stelle das Paradebeispiel eines Staatsverweigerers dar. Andererseits beziehe sie aber sehr wohl Leistungen vom Arbeitsmarktservice.

Die Angeklagte sei Mitglied beim sogenannten Staatenbund. Dabei handle es sich um die am besten organisierte derartige Gruppe in Österreich. Der Staatenbund habe rund 3.000 Mitglieder, dazu kämen an die 20.000 Sympathisanten. Die selbst ernannte Präsidentin stehe derzeit in Graz vor Gericht, gemeinsam mit anderen Gründungsmitgliedern. „Die Angeklagte ist dieser Vereinigung beigetreten, das ist auch der Hauptvorwurf, der ihr gemacht wird“, sagte Dumpelnik.

Das Ganze habe mit einer Verwaltungsstrafe von 50 Euro begonnen. Die Angeklagte habe diese nicht bezahlt und alle Forderungen ignoriert, bis ein Exekutionstitel erlassen worden sei. Danach habe sie vom zuständigen Mitarbeiter des Bezirksgerichts Schadenersatz von 125.000 Dollar gefordert. Auch beim Finanzamt habe sie derartige Forderungen erhoben, beim S habe sie gefordert, binnen 72 Stunden Notstandsunterstützung zu erhalten, ansonsten werde es Schadenersatzklagen samt Eintragung in ein internationales Schuldenregister geben.

Verteidiger Philipp Tschernitz erklärte gleich eingangs, seine Mandantin sei nicht bzw. nicht mehr Mitglied des Staatenbundes, sie sei nämlich ausgetreten. Zudem sei noch gar nicht erwiesen, dass es sich beim Staatenbund tatsächlich um eine staatsfeindliche Vereinigung handle. Zu den anderen Vorwürfen betonte Tschernitz, die Angeklagte hätte damals versucht, ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln, sie habe einige Verfahren verloren.

Gegenüber dem Vorsitzenden des Geschworenensenats, Richter Christian Liebhauser-Karl, erklärte die Angeklagte, sie sei unschuldig und fügte hinzu: „Außerdem bin ich nicht Subjekt ihrer Jurisdiktion.“ Beigetreten sei sie dem Staatenbund, weil sie den Eindruck gehabt habe, dass diese Leute rechtliches Wissen hätten. „Ich habe mir Hilfe erwartet, vor allem bei den Prozessen.“ Sie habe allerdings Zweifel bekommen, ob es sich wirklich um einen Staat handle, deshalb habe sie sich wieder abgewendet. Wenig später sagte sie allerdings aus, sie sei „hinausgeschmissen worden“, weil sie zu viele Fragen gestellt habe.

Die Frage des Richters, ob sie die Organe der Republik Österreich, etwa das Parlament oder den Verfassungsgerichtshof, anerkenne, bejahte die Angeklagte. In einem ersten Verfahren im Februar dieses Jahres am Landesgericht hatte sie noch gemeint, sie erkenne das Gericht ebenso wenig an wie den Richter und den Urteilsspruch.

Dass sie Briefe an Gericht, Finanzamt und AMS verschickt hatte, bestritt die 51-Jährige, die seit 2015 arbeitslos ist, gar nicht. Sie meinte aber, es handle sich dabei nicht um Drohungen oder Erpressung, sondern um das Ersuchen um rechtliche Aufklärung von Sachverhalten.

Der Verteidiger beantragte die Ladung aller Personen, die von seiner Mandantin mit Schreiben bedacht worden waren, unter ihnen auch der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling, der Präsident des Landesgerichts und der Leiter der Staatsanwaltschaft. Diese Anträge wurden abgelehnt.

Danach gab die Angeklagte eine ausführliche Erklärung zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen ab, in der viel vom „souveränen Menschen“ als Gegensatz zur „Person“ die Rede war sowie von Verträgen, die sie mit Ministern und Behörden geschlossen habe und auch wer als Zeuge vor Gericht erscheinen müsste.

Das Beweisverfahren wurde geschlossen, das Gericht zog sich zu Mittag zurück, um die Fragen an die Geschworenen zu formulieren. Mit einem Urteil wurde für den frühen Nachmittag gerechnet.