Italien-Budget: EU-Parlamentschef Tajani warnt vor Isolation Italiens

Rom/Straßburg (APA) - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat vor Ablauf der Frist im Defizitstreit mit Italien am Dienstag die Regierung in Rom zur Änderung ihrer umstrittenen Haushaltspläne aufgerufen, die er als „selbstmörderisch“ bezeichnete. Die Gefahr sei, die politische Isolation Italiens in Europa, so der Italiener laut Medienangaben in Straßburg.

„Diese Haushaltspläne drohen Italien riesige Schäden zu verursachen“, sagte Tajani. Abgesehen vom hohen Defizit seien die im Haushaltsplan enthaltenen Wachstumsziele unrealistisch. „Niemand glaubt daran, dass Italiens Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent oder gar 2 Prozent wachsen könnte“, so der EU-Parlamentspräsident. Der Italiener meinte, die Regierung Conte habe noch bis Dienstagabend Zeit, um den Haushaltsplan zu ändern. „Vernunft muss über Arroganz siegen“, sagte der gebürtige Römer.

Im Haushaltsentwurf ist für das kommende Jahr ein Budgetdefizit von 2,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) vorgesehen. Die Vorgängerregierung hatte 0,8 Prozent in Aussicht gestellt. Italien droht deshalb ein EU-Defizit-Verfahren. Am Ende eines solchen Verfahrens könnten Geldstrafen in Höhe von bis zu 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung verhängt werden.