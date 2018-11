Skispringen: Weltcup-Kalender 2018/19 der Herren und Statistik

Wien (APA) - Die Termine des Skisprung-Weltcups der Herren 2018/19, der am Samstag mit einem Teambewerb in Wisla (Polen) beginnt:

~ 17./18.11. Wisla (POL) Team, Einzel 24./25.11. Ruka/Kuusamo (FIN) 2 Einzel 1./2.12. Nischnij Tagil (RUS) 2 Einzel 8./9.12. Titisee-Neustadt (GER) Team, Einzel 15./16.12. Engelberg (SUI) 2 Einzel

Vierschanzentournee: 30.12. Oberstdorf Einzel 1.1.2019 Garmisch-Partenkirchen Einzel 4.1. Innsbruck Einzel 6.1. Bischofshofen Einzel

12./13.1. Val di Fiemme (ITA) 2 Einzel 19./20.1. Zakopane (POL) Team, Einzel 26./27.1. Sapporo (JPN) 2 Einzel 2./3.2. Oberstdorf 2 Einzel, Skifliegen 9./10.2. Lahti (FIN) Team, Einzel 16./17.2. Willingen (GER) 2 Einzel

Raw Air Serie: 9./10.3. Oslo (NOR) Team, Einzel 12.3. Lillehammer (NOR) Einzel 14.3. Trondheim (NOR) Einzel (16./17.3. Vikersund Team, Einzel, Skifliegen)*

22.-24.3. Planica (SLO) Einzel, Team, Einzel, Skifliegen

Anm.: Falls nicht anders angegeben: alle Bewerbe auf Großschanzen *) Skiflugschanze Vikersund aktuell ohne FIS-Zertifikat

Nordische Ski-WM Seefeld (Normalschanze) und Innsbruck (Großschanze): 23./24.2. Großschanze, Einzel und Team; 1./2.3. Normalschanze, Einzel und Mixed-Team

ÖSV-Aufgebot Wisla (POL): Clemens Aigner, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Daniel Huber, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer Programm Wisla: Freitag (18.00): Qualifikation; Samstag (16.00): Teambewerb; Sonntag (15.00/jeweils live ORF eins): Einzelbewerb

Herren - Weltcup-Endstand 2017/18 (22 Bewerbe): 1. Kamil Stoch (POL) 1.443 - 2. Richard Freitag (GER) 1.070 - 3. Daniel-Andre Tande (NOR) 985 - 4. Stefan Kraft (AUT) 881 - 5. Robert Johansson (NOR) 840 - 6. Andreas Wellinger (GER) 828 - 7. Johann Andre Forfang (NOR) 821 - 8. Andreas Stjernen (NOR) 665 - 9. Dawid Kubacki (POL) 633 - 10. Markus Eisenbichler (GER) 597. Weiter: 23. Michael Hayböck 245 - 27. Manuel Fettner 137 - 28. Daniel Huber 117 - 29. Clemens Aigner 104 - 35. Gregor Schlierenzauer 77 - 37. Manuel Poppinger 66 - 46. Philipp Aschenwald 34 - 51. Florian Altenburger (alle AUT) 20

Nationencup: 1. Norwegen 7.149 - 2. Deutschland 5.976 - 3. Polen 5.795 - 4. Österreich 3.642 - 5. Slowenien 3.223 - 6. Japan 2.659

Erfolgreichste Athleten im Weltcup: 1. Gregor Schlierenzauer (AUT) 53 Siege * - 2. Matti Nykänen (FIN) 46 - 3. Adam Malysz (POL) 39 - 4. Janne Ahonen (FIN) 36 - 5. Jens Weißflog (DDR/GER) 33 - 6. Kamil Stoch (POL) 31 * - 7. Martin Schmitt (GER) 28 - 8. Andreas Felder (AUT) 25 - 9. Thomas Morgenstern (AUT) 23 und Simon Ammann (SUI) 23 * - 11. Peter Prevc (SLO) und Severin Freund (GER) je 22 * - 13. Andreas Goldberger (AUT) 20 - 14. Andreas Widhölzl (AUT), Sven Hannawald (GER) je 18 - 16. Noriaki Kasai (JPN) 17 * - Weiter: u.a. Ernst Vettori (AUT) 15 - Armin Kogler (AUT) 13 - Andreas Kofler (AUT) und Stefan Kraft je 12 * - Michael Hayböck (AUT) 5 *

* aktive Springer

Die bisherigen Weltcup-Gesamtsieger: 1980 Hubert Neuper (AUT) - 1981 Armin Kogler (AUT) - 1982 Kogler - 1983 Matti Nykänen (FIN) - 1984 Jens Weißflog (DDR) - 1985 Nykänen - 1986 Nykänen - 1987 Vegaard Opaas (NOR) - 1988 Nykänen - 1989 Jan Boklöv (SWE) - 1990 Ari-Pekka Nikkola (FIN) - 1991 Andreas Felder (AUT) - 1992 Toni Nieminen (FIN) - 1993 Andreas Goldberger (AUT) - 1994 Espen Bredesen (NOR) - 1995 Goldberger - 1996 Goldberger - 1997 Primoz Peterka (SLO) - 1998 Peterka - 1999 Martin Schmitt (GER) - 2000 Schmitt - 2001 Adam Malysz (POL) - 2002 Malysz - 2003 Malysz - 2004 Janne Ahonen (FIN)- 2005 Ahonen - 2006 Jakub Janda (CZE) - 2007 Malysz - 2008 Thomas Morgenstern (AUT) - 2009 Gregor Schlierenzauer (AUT) - 2010 Simon Ammann (SUI) - 2011 Morgenstern - 2012 Anders Bardal (NOR) - 2013 Schlierenzauer - 2014 Kamil Stoch (POL) - 2015 Severin Freund (GER) - 2016 Peter Prevc (SLO) - 2017 Stefan Kraft (AUT) - 2018 Stoch

Rekord-Gewinner Gesamtweltcup: 4 Nykänen, Malysz - 3 Goldberger - 2 Ahonen, Kogler, Schmitt, Peterka, Morgenstern, Schlierenzauer, Stoch ~ ( 1140-18; 88 x 138 mm)