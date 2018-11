18-Jähriger lag im Wiener Dr.-Helmut-Zilk-Wald hilflos im Gestrüpp

Wien (APA) - Ein 18-Jähriger ist am Montag vermutlich alkoholisiert im Gestrüpp des Dr.-Helmut-Zilk-Waldes in Wien-Liesing gelandet und erst nach mehr als einer Stunde dank der zwei Polizeihunde „Mara“ und „Pheaton“ geborgen worden. Zwar war bereits gegen 20.30 Uhr ein 13-Jähriger auf die Hilferufe des Teenagers aufmerksam geworden, doch im Dickicht des Waldes wurden weder er noch Funkstreifenbeamte fündig.

Der Bub spazierte gerade durch die rund 1,5 Hektar große Grünfläche, die seit dem Jahr 2009 im Andenken an den verstorbenen Altbürgermeister gepflanzt worden war, als er die leisen Rufe des Unglücklichen vernahm, berichtete die Polizei am Dienstag. Da der 13-Jährige die scheinbar hilflose Person aber nicht lokalisieren konnte, wurde eine Funkstreife des Stadtpolizeikommandos Liesing angefordert. Erneut blieb die Suche ohne Erfolg, sodass die Polizeidiensthundeführer mit „Mara“ und „Pheaton“ zum Einsatzort beordert wurden.

Für die beiden Tiere stellte sich der Erfolg binnen kürzester Zeit ein und so wurde der 18-Jährige in einem Gebüsch des an die Jochen-Rindt-Straße grenzenden Parkareals gefunden. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wies der junge Mann keine augenscheinlichen Verletzungen auf, dürfte aber alkoholisiert gewesen sein. Er wurde kurz vor 22.00 Uhr an die Rettungskräfte übergeben und nach der Erstversorgung zur Kontrolle in ein Spital gebracht.