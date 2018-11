Ein Leben auf der Bühne: Maria Bill wird 70

Wien (APA) - Lange Jahre war sie - nach einer Karriere an der Josefstadt und am Burgtheater - ein Fixstern am Volkstheater, parallel dazu reüssierte sie als Interpretin von Chansons von Jacques Brel und Edith Piaf. Am Donnerstag (15. November) feiert die Schauspielerin und Sängerin Maria Bill ihren 70. Geburtstag.

Geboren wurde Bill am 15. November 1948 in St. Gallen in der Schweiz und wuchs gemeinsam mit ihren Eltern und ihren drei Schwestern im Kinderdorf Pestalozzi, einem internationalen Dorf für Kriegs- und Sozialwaisen, das ihr Vater leitete, auf. Nach Abschluss des Gymnasiums absolvierte sie eine Schauspielausbildung an der Schauspielakademie Zürich und an der Ecole Jaques Lecoq in Paris.

Es folgten erste Engagements am Neumarkttheater in Zürich und an der Freien Volksbühne Berlin, ehe Maria Bill 1978 nach Wien ans Schauspielhaus kam, wo sie u.a. als Hölderlins „Antigone“, als Mutter Ubu in „Ubu Roi“, als Königin in „Hamlet“ und Desdemona in „Othello“ zu sehen war. Den großen Durchbruch brachte aber im Jahr 1982 die Rolle der Edith Piaf in Pan Gems‘ gleichnamigem Musical, das Michael Schottenberg inszenierte. Für ihre Darstellung wurde die Künstlerin 1983 mit der Kainzmedaille und dem Goldenen Theatertaler der Stadt Berlin ausgezeichnet.

Nach diesem Sensationserfolg spielte sie an zahlreichen Wiener Theatern, u.a. an der Josefstadt (1981 bis 1983), am Burgtheater (1983 bis 1993), im Ronacher, bei den Wiener Festwochen, den Salzburger Festspielen und in diversen Produktionen des „Theater im Kopf“ ihres Mannes Michael Schottenberg. Unter der Direktion von Emmy Werner wechselte Bill 1995 ans Volkstheater, wo sie unter anderem als Salome in Nestroys „Talisman“ (wofür sie den Karl-Skraup-Preis 2001/02 erhielt) und Mutter Courage in Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ zu erleben war. Auch in der Ära Schottenberg blieb Bill dem Volkstheater treu und war u.a. in Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“, als Valerie in Horvaths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ und in Yazmina Resas „Ein spanisches Stück“ zu erleben. 2011 trennten sich Schottenberg und Bill nach 35 Ehejahren, arbeiteten aber weiterhin zusammen.

Neben der Schauspielerei begann die Künstlerin auch zu texten und zu komponieren. 1983 veröffentlichte sie unter dem Titel „Maria Bill“ ihr erstes Album, das auch prompt vergoldet wurde. In Erinnerung geblieben ist davon vor allem der Hit „I mecht landen“. 1985 erschien die Platte „Jetzt“ und 1987 folgte „Bill Drei“. Auf ihrer CD „Maria Bill singt Edith Piaf“ sind u.a. die bekannten Chansons „Milord“ und „Je ne regrette rien“ zu hören. 2011 erschien „Maria Bill singt Jacques Brel“, 2004 folgte „Jung & schön“ mit eigenen Liedern.

Neben dem Theater und der Musik stellte Bill ihre Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit in zahlreichen Film- und Fernsehrollen unter Beweis. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören „Das zehnte Jahr“ (Regie: Käthe Kratz), „Crazy Moon“ (Regie: Peter Patzak) und „Averills Ankommen“ (Regie: Michael Schottenberg). Schottenbergs Streifen wurde 1992 als österreichischer Beitrag zu den internationalen Filmfestspielen nach Cannes eingeladen und erhielt 1993 bei einem Festival in Houston einen Preis als bester ausländischer Film.

Im Jahr 2010 erhielt Maria Bill das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien. Nach Ende ihrer Schauspielkarriere mit „Die Sieben Todsünden“ im Jahr 2014 verlegte sie ihren Schwerpunkt gänzlich auf das Singen: So steht sie etwa am 19. November mit „Maria singt Bill“ im Wiener Stadtsaal auf der Bühne, in weiteren Konzerten singt sie in den kommenden Monaten bei Auftritten in ganz Österreich ihre mittlerweile zu Klassikern gewordenen Interpretationen von Brel und Piaf.

