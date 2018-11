EU-Abgeordnete fordern Rechtsstaatlichkeit in Rumänien

Straßburg (APA) - Das EU-Parlament hat am Dienstag in einer Resolution Rumänien zur Rechtsstaatlichkeit und dem Kampf gegen Korruption aufgefordert. Der ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas forderte die Einleitung eines EU-Verfahrens zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit. Der SPÖ-EU-Abgeordnete Josef Weidenhozer meinte, Rechtstaatlichkeit sei nicht verhandelbar. Grüne und NEOS begrüßten die Resolution.

Die geplante Justizreform beschädige die Gewaltentrennung und heble den Kampf gegen die Korruption in Rumänien aus, so Karas. Rumänien müsse zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren, forderte er. Eine „Überprüfung und strukturierte Auseinandersetzung“ mit den Problemen in Rumänien sei notwendig, so der ÖVP-Delegationsleiter. In der Resolution kritisiere das Parlament auch das „gewaltsame und unverhältnismäßige“ Eingreifen der rumänischen Polizei gegen Demonstranten im vergangenen Sommer, erklärte Karas.

„Rechtsstaatlichkeit ist unverhandelbar. Diese Prinzipien gelten universell und für alle Mitgliedsstaaten. Egal, ob im Osten oder im Westen und unbeschadet dessen, wer gerade regiert“, so Weidenholzer. Es sei wichtig, Rumänien zur Umsetzung der Vorschläge der Venedig-Kommission zu bringen. Die Kommission sei „hier höflich beschrieben, zu zögerlich“. Wichtig wäre ein Mechanismus, um das auf eine rationale Ebene zu bringen und „die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit nachvollziehbar“ zu machen. Klar sei aber, dass die Resolution noch kein Artikel 7-Verfahren darstelle.

Die Grüne-Europaabgeordnete Monika Vana betonte, „der jüngste Angriff auf das Demonstrationsrecht, die Attacken auf Richter und Staatsanwälte sowie offensichtliche Anlassgesetzgebung bringen sowohl die Rechtsstaatlichkeit als auch den Ratsvorsitz des Landes in Gefahr und öffnen der Korruption Tür und Tor.“ Alle Fraktionen außer der ENF (Europa der Nationen der Freiheit), der die FPÖ angehört, hätten mitgearbeitet. „Die FPÖ misst hier im Gegensatz zu Ungarn oder Polen mit zweierlei Maß“, kritisierte sie.

Angelika Mlinar (NEOS) betonte, dass die Liberalen auch „die interne Debatte nicht scheuen“ und geschlossen für die Resolution seien, obwohl eine liberale Partei in der Regierung Rumäniens beteiligt sei. In der Resolution gehe es nämlich auch um die Gleichberechtigung von Homosexuellen und die Einmischung des Geheimdienstes in das Justizwesen, so Mlinar. Ein Ausschluss der rumänischen liberalen Partei aus der ALDE, die wie die Europafraktion auch ALDE heißt, sei zudem noch nicht vom Tisch.

Am gestrigen Montag hatte sich Rumäniens Präsident Klaus Johannis (Ioannis) äußerst kritisch zum EU-Ratsvorsitz seines Landes geäußert, der im Jänner beginnt. Rumänien sei dafür wegen seiner inkompetenten Regierung ungeeignet. Der Staatschef steht der bürgerlichen Opposition nahe. Er verlangte am Montag den Rücktritt der sozialliberalen Regierung, die offiziell von Ministerpräsidentin Viorica Dancila und inoffiziell vom vorbestraften und in weitere Korruptionsprozesse verstrickten Vorsitzenden der Sozialdemokraten (PSD), Liviu Dragnea, geführt wird.

Die Resolution wurde mit 473 Ja-Stimmen, 151 Nein-Stimmen und 40 Enthaltungen verabschiedet.

~ WEB http://www.europarl.europa.eu/portal/de ~ APA271 2018-11-13/13:17