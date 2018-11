In Maarat al-Numan ist der Glaube an die Revolution ungebrochen

Idlib (APA/AFP) - Viel ist passiert in den vergangenen sieben Jahren in Syrien, doch Bahr Nahas hat die Hoffnung auf den Sturz von Bashar al-Assad noch immer nicht aufgegeben. Seit 2011 organisiert der frühere Schuldirektor jede Woche in seiner Heimatstadt Maarat al-Numan Proteste gegen den Machthaber, weshalb seine Freunde ihn „Ingenieur der Demonstrationen“ getauft haben.

Die Slogans bei den Freitagsprotesten haben sich mit der Zeit verändert; noch immer malt er jede Woche neue Transparente. „Gleich im März 2011 habe ich begonnen, an den Demonstrationen für Würde und Freiheit teilzunehmen. Ich werde das nie vergessen“, sagt der Vater von fünf Kindern. „Damals hofften wir, dass das Regime in wenigen Tagen oder Wochen fallen würde.“ Doch sieben Kriegsjahre später ist Assad noch immer an der Macht, während die Opposition auf die nordwestliche Provinz Idlib zurückgedrängt worden ist, in der auch Nahas‘ Heimatstadt liegt.

In den Jahren voller Träume und Enttäuschungen hat der 45-Jährige viel erlebt: Zuerst die brutale Repression der Proteste, dann die Vertreibung der Armee durch die bewaffnete Opposition. Später kamen die Jihadisten von Al-Kaida, bevor auch sie wieder aus der Stadt verdrängt wurden. Viele seiner Freunde haben den Weg ins Exil gewählt oder sind gestorben „an der Front oder unter der Folter in den Gefängnissen des Regimes“.

Nach einem Luftangriff im November 2015 musste er erleben, wie drei Kinder in seiner alten Volksschule getötet wurden. „Ich bin sofort hingerannt, um die Schüler zu retten, doch konnte ich wegen all des Staubs nichts sehen“, erzählt er. Trotzdem gelang es ihm, drei Kinder zu retten, darunter ein Bub, dessen Bein abgetrennt war. Drei andere jedoch starben. „Damals hätte ich lieber mit ihnen sterben mögen, als ihren Familien mein Beileid auszusprechen.“

Nachdem die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) kurzzeitig Maarat al-Numan eingenommen hatte, wurde die Stadt im Juni 2017 von dem früheren Al-Kaida-Ableger Fatah al-Sham erobert. Im Februar 2018 wurden jedoch auch diese Extremisten von anderen Rebellen aus der Stadt vertrieben. „Wir waren eine der ersten Städte, die gegen den IS demonstriert hat“, sagt Nahas stolz. Später hätten sie auch gegen Al-Kaida demonstriert.

Trotz all des Grauens verlor der Mitvierziger nie den Glauben an die „Revolution“ und hielt an der Ablehnung der Gewalt fest. Zwei Monate nach der Vertreibung von Fatah al-Sham wurden in Maarat al-Numan neue Proteste organisiert - dieses Mal gegen eine drohende Offensive der syrischen Regierungstruppen. Mit den Protesten hätten sie der ganzen Welt zeigen wollen, „dass wir kein Volk von Terroristen sind“, sagt Nahas.

Die Offensive wurde abgewendet durch ein türkisch-russisches Abkommen, das die Schaffung einer Pufferzone um Idlib vorsieht. Doch die Situation bleibt angespannt und Assad gibt sich entschlossen, auch die letzte Rebellenbastion zu erobern. In Maarat al-Numan sind sie solche Drohungen aber gewohnt, und jeden Freitag nach dem Mittagsgebet wird weiter eine Kundgebung organisiert, für die Nahas die Transparente malt.

In einem halbzerstörten Gebäude breitet der ehemalige Schuldirektor, der heute sein Geld mit der Herstellung von Kacheln verdient, die weißen Stoffbahnen aus, auf denen er sorgfältig auf Arabisch oder Englisch seine Slogans malt. Seine Hand ist geübt, und die Schrift ist makellos. „Die Revolution, für die so viele Leute gestorben oder inhaftiert worden sind, kann erst enden, wenn das Regime gestürzt worden ist“, glaubt er.