Israels Armee: 400 Raketen und Granaten aus Gazastreifen abgefeuert

Tel Aviv/Gaza (APA/dpa/Reuters) - Sorge vor einem neuen Krieg im Nahen Osten: Militante Palästinenser haben nach israelischen Armeeangaben seit Montag rund 400 Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Es handle sich um die intensivsten Angriffe seit dem Gaza-Krieg 2014, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus am Dienstag. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ergriff für Israel Partei.

Insgesamt starben seit Montag mindestens sieben Menschen. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, wurden sechs Palästinenser getötet, davon mindestens vier Mitglieder militanter Organisationen. In der israelischen Stadt Ashkelon starb ein Israeli, als eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete in sein Haus einschlug. Auf beiden Seiten gab es Verletzte.

Das Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) habe mehr als 100 der Geschoße abgefangen, sagte der israelische Armeesprecher. Die Lage eskaliert wieder, nachdem der Einsatz einer israelischen Spezialeinheit im Gazastreifen am Sonntag fehlgeschlagen war. Dabei waren sieben militante Palästinenser und ein israelischer Offizier getötet worden.

Als Reaktion auf den Raketenbeschuss habe die israelische Armee mehr als 100 Ziele der im an der Küste gelegenen Gazastreifen herrschenden, radikalislamischen Hamas sowie der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad angegriffen, sagte der Sprecher weiter. An den Angriffen seien Panzer, die Luftwaffe sowie die Marine beteiligt gewesen. Unter anderem seien Waffenlager und unterirdische Infrastruktur getroffen worden.

Der israelische Armeesprecher sagte, es seien vier große Gebäude der Hamas getroffen worden, darunter der Fernsehsender Al-Aksa, ein Gebäude der Hamas-Sicherheitskräfte in Gaza sowie eine Einrichtung des Militärgeheimdienstes. Die Angestellten des Senders hatten vor dem Bombardement die Fernsehstation verlassen, nachdem Israel Al-Aksa-TV telefonisch zur Evakuierung des Gebäudes aufgefordert hatte. Außerdem warnte die Luftwaffe vor dem Angriff mit dem Abfeuern von fünf Raketen, die in der Nähe einschlugen und nicht detonierten. Al-Aksa-Television nahm nach einer kurzen Unterbrechung den Betrieb wieder auf und sendete Archiv-Aufnahmen zu martialischer Musik.

Am Dienstag wurde Israels Militär zufolge eine Raketenstellung getroffen. Zudem sei auf mehrere Palästinenser geschossen worden, die durch den Grenzzaun nach Israel eindringen wollten. In Gaza blieben Schulen, Behörden und Banken geschlossen. Auch in israelischen Grenzstädten wurde der Unterricht abgesagt. Einwohner flohen nach Sirenenalarm in Luftschutzbunker. Das Militär schickte Verstärkung an die Grenze zu Gaza.

Nach israelischen Informationen verfügt die Hamas über ein Arsenal von rund 20.000 Raketen und Mörsergranaten verschiedener Reichweite. Einige davon könnten die größten israelische Städte Tel Aviv und Jerusalem erreichen und sogar Ziele darüber hinaus, sagte Conricus. „Leider ist die Hamas noch lange nicht am Ende ihrer Fähigkeiten angelangt“, sagte er. „Es ist eher die Frage, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen.“

Er warf der Hamas vor, die eigene Bevölkerung gezielt als „menschliche Schutzschilde“ zu missbrauchen. „Die Hamas initiiert die Gewalt und bringt Zerstörung über den Gazastreifen.“ Die Hamas-Führung selbst sei in den Untergrund gegangen.

Die Hamas veröffentlichte ein Video, das den Angriff mit einer Panzerabwehrrakete auf einen israelischen Bus zeigen soll. Bei dem Beschuss am Montag war ein israelischer Soldat schwer verletzt worden.

Die neue Welle der Gewalt stellt Bemühungen Ägyptens, Katars und der UNO infrage, einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rief in New York nach Angaben eines Sprechers alle Beteiligten zu äußerster Zurückhaltung auf. Ein Sprecher des militärischen Hamas-Flügels drohte mit neuen Angriffen auf weiter entfernte israelische Ziele. Die radikalislamische Palästinenserorganisation forderte eine internationale Untersuchung der israelischen Angriffe „auf zivile Einrichtungen“. Israels Sicherheitskabinett wollte am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten.

Bundeskanzler Kurz forderte ein Ende des Raketenbeschusses gegen Israel und erklärte sich der Sicherheit Israels verpflichtet: „Raketenangriffe gegen Israel & seine Zivilbevölkerung sind sicher nicht der Weg, um auch nur eines der Probleme Gazas zu lösen & sie müssen umgehen aufhören“, twitterte er. „Es ist von höchster Bedeutung, dass Zivilisten geschützt werden und die Gewalt umgehend gestoppt wird.“ Österreich „ist der Sicherheit Israels voll verpflichtet“.

Der palästinensische Botschafter in Österreich Salah Abdel Shafi dagegen kritisierte, dass Israel nicht zur Rechenschaft gezogen werde. „Die Tatsache, dass Israel immer wieder Gaza bombardiert, ist auch ein Ergebnis davon, dass Israel dafür weder aktuell noch in der Vergangenheit je zur Rechenschaft gezogen wurde“, schrieb er in einer Stellungnahme. Angriffe auf Zivilisten - „auf beiden Seiten - sind zu verurteilen. Im Allgemeinen trägt die völkerrechtswidrige israelische Besatzung und die Belagerung des Gazastreifens Schuld an dieser Situation.“

Die Israelitische Kultusgemeinde befürchtet eine Eskalation der Lage: „Die Raketenangriffe auf Israel in den letzten Tagen sind äußerst besorgniserregend und geben Anlass zur Annahme, dass die Situation weiter eskaliert.“ Sie erklärte sich in einer Aussendung „solidarisch mit der Bevölkerung, insbesondere mit den Menschen im Süden Israels, die aufgrund der ständigen Bombardements in Lebensgefahr sind und die Bunker und Schutzräume nicht verlassen können“.

