Telekom/Valora - „Politische Landschaftspflege“ auch für SPÖ und ÖVP

Wien (APA) - „Politische Landschaftspflege“ hat heute der Hauptangeklagte im Telekom-Valora-Verfahren, Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer, die Zahlungen von der Valora für verschiedene Anlässe auf Wunsch von Politikern mehrfach bezeichnet. Diese Landschaftspflege geschah nicht nur für die FPÖ, sondern auch für SPÖ und ÖVP.

So zahlte die Telekom via der Gesellschaft Valora von Peter Hochegger einen Tisch bei der Modeshow „EU Young Fashion Summit 2006“. Der ehemalige ÖVP-Staatssekretär Franz Morak habe ihn darum gebeten, sagte Fischer. Mit am Tisch saßen auch der Makler Ernst Karl Plech, ein Vorstand von BauMax, Walter Meischberger und Monika Langthaler, ehemals Grüne Politikern. Sie sei damals aber nicht mehr Politikerin gewesen, betonte Fischer.

Für die Filmhof GesmbH, an der Langthaler beteiligt war, zahlte die Valora auch eine Rechnung - und zwar 2008. „Der Grund warum wir das Sponsoring durchgeführt haben, war auch ein Gespräch mit Landeshauptmann Pröll (ÖVP) und Langthaler, auch hier ging‘s um die Beziehungen zum Land Niederösterreich“, sagte Fischer. Die Richterin hakte nach, wie man denn über ein Filmsponsoring zum Land Niederösterreich komme. Langthaler habe ein gutes Gespräch mit Pröll organisiert, meinte Fischer, es sei um eine Tochtergesellschaft der EVN gegangen.

Die Valora schien auch als Zahler für das Wiener Weinfest auf. Darum habe ihn der damalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) ersucht, sagte Fischer. Er selber sei aber nie dort gewesen. Werblichen Gegenwert für das Sponsoring - etwa durch Weingläser oder Becher mit Telekom-Aufdruck - habe es nicht gegeben. „Aber es ist eines der Lieblingsfeste von Häupl gewesen“, so Fischer.

Geld von der Valora sei auch an den SPÖ-nahen Echo-Verlag geflossen. So wurde heute im Prozess eine Rechnung über 24.000 Euro präsentiert. Als Rechnungsgrund wurde „Studie Gratiszeitungen“ genannt. Laut Fischer war diese Abwicklung so von der SPÖ Wien gewählt worden.

Auch von der Agentur MediaSelect wurden Rechnungen an die Valora gestellt - und mit Telekom-Geld bezahlt, was dann für ÖVP-Wahlkämpfe bzw. für die ÖVP verwendet wurde. Laut Fischer waren 100.000 Euro pro Jahr vereinbart, das sei der Wunsch der Partei gewesen.

„Wir wären nie an eine Partei herangetreten, jetzt geben wir dir 100.000 Euro, damit du die Telekom bevorzugst“, meinte Fischer. Es sei immer umgekehrt gelaufen: Die „Begehrlichkeiten“ seien von Politik gekommen, die Telekom habe dann durch Zahlungen „politische Landschaftspflege“ betrieben und dadurch ein besseres Gesprächsverhältnis zu den Entscheidungsträgern gehabt. „Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass diese Zahlungen für Parteien als Investition gedient haben und uns sehr geholfen haben“, verteidigte sich Fischer. Dem Unternehmen Telekom habe er dadurch keinen Schaden zufügen wollen.

