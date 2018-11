Zwei Führerscheinabnahmen nach Verkehrsunfall in Schwechat

Schwechat (APA) - Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat am Montagnachmittag zwei Führerscheinabnahmen zur Folge gehabt. Eine Frau am Steuer eines Autos hatte 2,2 Promille. Bei einem 32-Jährigen wurde nach Polizeiangaben bei der amtsärztlichen Untersuchung eine Fahrunfähigkeit wegen Übermüdung festgestellt.

Die 34-Jährige aus Wien-Favoriten war in Richtung Mannswörth unterwegs, als sie rechts von der L2066 abkam. Die Pkw-Lenkerin fuhr laut Polizei danach etwa 70 Meter neben der Fahrbahn weiter und versuchte über die Straßenböschung zurückzugelangen.

Der 32-Jährige aus dem Bezirk Bruck a.d. Leitha war in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs. Er fuhr parallel zu dem anderen Pkw, ehe es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Lenker blieben unverletzt.