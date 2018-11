ASEAN-Gipfel mit Hindernissen für Myanmars Regierungschefin Suu Kyi

Singapur/Yangon (Rangun) (APA/dpa/AFP) - Der ASEAN-Gipfel in Singapur begann für Myanmars umstrittene Regierungschefin Aung San Suu Kyi am Dienstag nicht gerade reibungslos. Bei ihrer Ankunft wollte sich die automatische Sicherheitsschleuse erst nicht öffnen, als die Staatsrätin ins Kongresszentrum gehen wollte. Suu Kyi war leicht irritiert, doch gingen die Schranken nach kurzem Hin und Her doch noch auf.

Beim Empfang und später auch beim Abendessen der Staats- und Regierungschefs musste Suu Kyi ausgerechnet neben Malaysias Ministerpräsident Mahathir Mohamad sitzen, der sich als einziger in der Runde bisher öffentlich kritisch zu ihrem Umgang mit der Krise um die Rohingya-Flüchtlinge geäußert hatte.

In einem Interview mit dem türkischen Sender TRT World hatte der 93-Jährige im September die Behandlung der muslimischen Minderheit „grob ungerecht“ genannt und angedeutet, dass Suu Kyi die Unterstützung in der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN verloren habe.

Die japanische Zeitung „Nikkei Asian Review“ berichtete am Dienstag dann noch, dass ASEAN - zumindest nach einem vorbereiteten Entwurf der abschließenden Erklärung des diesjährigen Vorsitzenden - dazu aufrufen wolle, alle, die für die Gräueltaten gegen die Rohingya verantwortlich seien, „vollständig zur Rechenschaft zu ziehen“. Die humanitäre Lage in Rakhine, der Heimat der Minderheit, mache „Sorge“.

Auf der Flucht vor Gräueltaten durch das Militär sind seit August 2017 mehr als 700.000 Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch geflüchtet. UNO-Menschenrechtsexperten sahen alle Anzeichen eines Völkermordes und forderten, dass dem Oberbefehlshaber und fünf weiteren Kommandeuren der Prozess gemacht wird. Sie legten ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zur Last.

Die Experten kritisierten auch Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi. Sie habe ihre moralische Autorität nicht genutzt, um die Verbrechen zu verhindern. Die Experten machen die Militärs für Morde, Massenvergewaltigungen, Folter, Versklavung, Gewalt gegen Kinder und das Niederbrennen ganzer Dörfer verantwortlich.

Von nächster Woche an soll nach einer Vereinbarung zwischen Bangladesch und Myanmar mit 2.200 Flüchtlingen begonnen werden, die Rohingya in ihre Heimat zurückzuführen. Internationale Hilfsorganisationen warnen, dass die Flüchtlinge „völlig verängstigt“ seien und nicht zurück wollten. Es müsse bessere Garantien geben, dass es nicht wieder zu Menschenrechtsverletzungen komme.

In einer Rede auf einem Wirtschaftsforum am Vortag in Singapur hatte die im Ausland zunehmend umstrittene Regierungschefin das Drama um die Flüchtlinge mit keinem Wort erwähnt, sondern um ausländische Investitionen für Myanmar geworben. Unterdessen wurde Suu Kyi von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International der Ehrentitel „Botschafterin des Gewissens“ entzogen.

Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo zeigte sich in einem am Montag veröffentlichten Brief enttäuscht über die augenscheinliche „Gleichgültigkeit“ der Friedensnobelpreisträgerin gegenüber den Gräueltaten des Militärs gegen die muslimische Minderheit in ihrem Land. „Amnesty International kann Ihren weiteren Status als Botschafterin des Gewissens nicht rechtfertigen, und deshalb entziehen wir Ihnen hiermit mit großem Bedauern diesen Titel“, schrieb Naidoo.

Amnesty International hatte Suu Kyi im Jahr 2009 den Ehrentitel „Botschafterin des Gewissens“ verliehen, die höchste Auszeichnung der Menschenrechtsorganisation. Damals stand die langjährige Oppositionsführern noch unter Hausarrest.

