Wiener Börse (Nachmittag) - ATX bleibt im roten Bereich

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.137,90 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 23,62 Punkten bzw. 0,75 Prozent.

An den europäischen Leitbörsen ging es dagegen einheitlich bergauf. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,76 Prozent, FTSE/London +0,05 Prozent und CAC-40/Paris +0,39 Prozent. Am Montag war die Stimmung an den Märkten noch von einem neuerlichen Abverkauf im Technologiesektor getrübt worden.

Im Fokus der Anleger bleiben weiterhin die vorbereitenden Handelsgespräche zwischen den USA und China, die Brexit-Verhandlungen, vor allem aber der italienische Haushalt.

Heute endet die Frist für die italienische Regierung zur Einreichung eines überarbeiteten Haushaltsplans für 2019. Experten rechnen nicht damit, dass Italien große Änderungen an seinem Budgetplan vorgenommen hat. Damit drohen dem Land Strafen seitens der EU-Kommission.

In Wien lasteten unter anderem die Kursverluste in Ölwerten auf dem ATX. Im Einklang mit dem schwachen Branchenumfeld büßten Schoeller-Bleckmann 4,04 Prozent auf 73,60 Euro ein und OMV verloren 1,59 Prozent auf 46,89 Euro.

Ans Ende der Kursliste rutschten allerdings Verbund-Titel mit minus 4,63 Prozent auf 38,34 Euro ab. Am Montag war die Versorgeraktie noch an der Spitze des ATX gestanden mit einem Plus von knapp vier Prozent. Das Papier ist bis dato mit einem Plus von rund 92 Prozent seit Jahresbeginn der stärkste Performer 2018 im heimischen Leitindex.

AT&S setzten ihren Sinkflug vom Vortag fort. Nach einem Minus von rund 4,6 Prozent am Montag rutschten die Papiere am Dienstag um weitere 3,04 Prozent auf 19,14 Euro ins Minus. Zum Wochenstart war der Technologiesektor nach einer Prognosesenkung des iPhone-Zulieferers Lumentum international klar unter Druck gekommen.

Nach Vorlage von Zahlen fielen Rosenbauer-Aktien um 0,67 Prozent auf 44,30 Euro. Der Feuerwehrausrüster hat in den ersten neun Monaten operativ leicht zugelegt und den Nettogewinn gehalten. Der Umsatz verringerte sich jedoch wegen neuer Buchhaltungsregeln. Dafür legte das Unternehmen bei Auftragsbestand und Auftragseingang deutlich zu, das Orderbuch ist 1,1 Mrd. Euro dick.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.40 Uhr bei 3.184,25 Punkten, das Tagestief lag knapp vor 12.00 Uhr bei 3.134,21 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,66 Prozent bei 1.583,85 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 14 Titel mit höheren Kursen, 22 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.481.521 (Vortag: 1.170.736) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 44,062 (36,46) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Verbund mit 207.513 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,14 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA323 2018-11-13/14:25