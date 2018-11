Deutschland für intensiven Dialog mit China über Menschenrechte

Peking (APA/AFP/Reuters) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat während seiner China-Reise einen intensiven Dialog über Menschenrechte eingefordert. Bei Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Dienstag habe er derlei strittige Themen „nicht ausgespart“, sagte Maas im Anschluss an das Treffen in Peking. In der UNO setzt Berlin auf eine Abstimmung mit China.

„Die UN sind eine zentrale Säule einer regelbasierten globalen Ordnung. Wir wollen Möglichkeiten finden, wie wir gemeinsam mit China diese Ordnung stärken können“, sagte Maas am Dienstag bei einem Besuch in Peking mit Blick auf den deutschen Einzug in das höchste Gremium der UN am 1. Jänner 2019. Maas verwies auf die gute Zusammenarbeit mit China etwa beim Atomabkommen mit Iran. Europa habe die Erfahrung gemacht, dass man mehr und nicht weniger Regeln brauche, etwa um neue Rüstungswettläufe zu verhindern.

Maas verwies darauf, dass er mit der chinesischen Regierung aber auch über Menschenrechtsfragen gesprochen habe. Bereits am Montag hatte er mehr Transparenz über die Menschenrechtslage in der chinesischen Provinz Xinjiang und Berichte über Straflager für die Uiguren gefordert. „Mit Umerziehungslagern können wir uns nicht abfinden“, sagte der Minister. Maas wies den Eindruck zurück, dass es wegen des Themas zu einem deutsch-chinesischen Streit gekommen sei. Bei seinem Gespräch etwa mit dem Vize-Ministerpräsidenten sei von einem Eklat nichts zu spüren gewesen.

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen werden in der Region Xinjiang im äußersten Westen der Volksrepublik bis zu eine Million Uiguren willkürlich in Internierungslagern festgehalten. Nachdem die Regierung in Peking deren Existenz zunächst geleugnet hatte, bezeichnete sie diese als „Trainingslager“, in denen „Extremisten“ umerzogen werden sollen.

Wang verteidigte die Haltung der chinesischen Regierung bei der Pressekonferenz mit Maas. Die Journalisten und das Ausland sollten „die Informationen und Briefings zur Situation durch die chinesische Regierung beachten“, forderte er. „Gerüchten und Hörensagen sollte man keinen Glauben schenken.“ Die Regierung verfolge gegenüber den Uiguren eine Doppelstrategie der „Repression und Prävention“. Der Schwerpunkt liege dabei auf der Vorbeugung von „Terrorismus“, sagte Wang.