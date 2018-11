Mazedoniens Ex-Premier Gruevski angeblich in Ungarn

Skopje/Budapest (APA) - Der frühere langjährige Premier Mazedoniens, Nikola Gruevski, ist offenbar nach Ungarn geflüchtet. Via Facebook ließ der in seiner Heimat zur Verhaftung ausgeschriebene Gruevski am Dienstag wissen, dass er sich in Budapest aufhalte und dort um politische Asyl ansuchen wolle.

Der ehemalige Chef der nationalkonservativen VMRO-DPMNE erklärte, dass er in den vergangenen Tagen Morddrohungen erhalten habe. Ob das Posting allerdings tatsächlich von Gruevski selbst stammt, war zunächst unklar. Auch von ungarischer Seite lag vorerst keine Bestätigung vor.

Der Ex-Premier war im Mai wegen Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Anschaffung eines teuren Dienstwagens zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte kürzlich einen Haftaufschub beantragt. Das zuständige Gericht lehnte den Antrag aber ab. Gruevski sollte sich vergangene Woche in einer Haftanstalt bei Skopje melden, um die Haftstrafe anzutreten - tat dies allerdings nicht, weshalb er zu Wochenbeginn zur Fahndung ausgeschrieben wurde.

Gegen Gruevski, der zwischen 2006 und Anfang 2016 Regierungschef war, laufen derzeit noch mehrere weitere Prozesse. In einem soll er am Mittwoch erneut vor Gericht erscheinen. Mazedonische Medien hatten im Frühjahr errechnet, dass der nationalkonservative Politiker bis zu 20 Jahre hinter Gittern verbringen könnte, sollte er in allen diesen Prozessen verurteilt werden.

Gruevski hatte von 2006 bis 2016 zunehmend autoritär über Mazedonien regiert. Der rechts-nationale ungarische Ministerpräsident Viktor Orban pflegte sehr freundschaftliche Beziehungen mit ihm.