Post - Analysten erwarten stabile Quartalszahlen

Wien (APA) - Weitgehend stabile Zahlen erwarten heimische Finanzanalysten von den am Donnerstag anstehenden Quartalsergebnissen der Österreichischen Post AG. Sowohl Umsatz als auch die Ergebniszahlen dürften im dritten Quartal weitgehend stagniert haben.

„Wir erwarten eine solide Entwicklung in der Briefsparte und weiteres Wachstum des Volumens im Paketsegment“, kommentiert Analyst Christoph Schultes von der Erste Group Bank. Allerdings rechnet er in der Paket- und Logistiksparte auch mit gestiegenen Kosten. In der Briefsparte hätte sich dagegen die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) positiv niedergeschlagen. Insgesamt dürften die Zahlen aber „ziemlich ähnlich wie im Vorjahresquartal“ ausfallen, erwartet der Experte.

Im Schnitt prognostizieren die befragten Analysten von Raiffeisen Centrobank (RCB) und Erste Group einen Umsatz von 452,0 Mio. Euro - ein knappes Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres, als 451,0 Mio. Euro zu Buche gestanden waren. Auch operativ dürfte sich die Post leicht verbessert haben: Beim Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) erwarten sie im Schnitt ein Plus von 1,6 Prozent auf 56,3 Mio. Euro, beim operativen Ergebnis (Ebit) einen Zuwachs von 0,7 Prozent auf 38,0 Euro.

Unterm Strich dürfte allerdings etwas weniger bleiben: Die Analysten prognostizieren durchschnittlich einen Nettogewinn von 29,3 Mio. Euro, was ein Minus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal wäre.

Post - Analystenschätzungen für das dritte Quartal 2018:

~

Schnitt Vorjahr +/- Umsatz 452,0 451,0 0,2% Ebitda 56,3 55,4 1,6% Operatives Ergebnis (Ebit) 38,0 37,7 0,7% Nettogewinn 29,3 29,7 -1,5% ~

