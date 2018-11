Südtirol steigt aus Betreibergesellschaft von Bozner Flughafen aus

Bozen (APA) - Das Land Südtirol stößt seine hundertprozentige Beteiligung an der Flughafenbetreibergesellschaft ABD ab. Zu diesem Zweck leitete die Landesregierung am Dienstag ein offenes Verfahren ein und setzte die Ausschreibungssumme mit 3,8 Mio. Euro fest, hieß es in einer Aussendung. Der heutige formelle Beschluss folgte dem Ergebnis einer Volksbefragung vom Juni 2016.

Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) sah auch weiterhin die „Zuständigkeiten hinsichtlich des Flughafens“ beim Land, beispielsweise im Bereich der Raumordnung, wie er am Dienstag erklärte. Das Land sei jedoch nicht mehr für den Betrieb verantwortlich.

Der Ausschreibungsbetrag von 3,8 Mio. Euro „mag niedrig erscheinen“, so Kompatscher. Aber in Anbetracht, dass der Bieter über die Immobilie ja nicht frei verfügen könne, sei er gerechtfertigt. Denn diese müsse für den festgelegten Zweck verwendet werden und unterliege den geltenden Verpflichtungen durch die Flugaufsichtsbehörde ENAC und das Verkehrsministerium.

Die Angebote sind bis spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung der Ausschreibung zu hinterlegen. Als Verfahrensverantwortlicher wurde der Direktor im Landesamt für Finanzaufsicht, Claudio Calè, ernannt.

In dem ebenfalls am Dienstag genehmigten Entwurf des Verkaufsvertrags, dem ENAC, Verkehrs- und Finanzministerium bereits zustimmten, wird der Betrieb als ziviler, kommerzieller und touristischer Flughafen als Unternehmenszweck festgelegt. Die Gesellschaft wird im Auftrag der staatlichen Zivilluftfahrtbehörde ENAC die Verwaltung des Flughafens von Bozen für die Dauer von 20 Jahren übernehmen. Die diesbezügliche Konzession zur Führung des Flughafens erteilte das Infrastrukturministerium. Der Inhaber der zwanzigjährigen Konzession muss sich in der Folge in einem Gesamtverwaltungsvertrag dazu verpflichten, den 2012 genehmigten Flughafenentwicklungsplan umzusetzen.

Die Flughafenbetreibergesellschaft ABD wurde im Jahre 1992 gegründet. Seit dem Jahre 2009 ist sie eine Inhouse-Gesellschaft der Autonomen Provinz Bozen und führt für das Land Südtirol den Flughafen Bozen.