Prozess um Bluttat 3 - Zwölfjähriger verständigte Polizei

Wiener Neustadt (APA) - In der Gerichtsverhandlung in Wiener Neustadt um eine Bluttat in einem Asylquartier sind am Dienstagnachmittag die Geschehnisse auf einem Spielplatz in Maria Enzersdorf, die zur Festnahme des 25-Jährigen führten, im Mittelpunkt gestanden. Ein Zwölfjähriger hatte damals die Polizei verständigt.

Der Bursch war am Nachmittag des 3. Mai mit Freunden am Spielplatz gewesen, als der Mann auf sie zukam und einen Meißel in Richtung seiner 13-jährigen Freundin warf. Das Mädchen musste ihren Angaben zufolge wegspringen, um nicht getroffen zu werden. Der Zwölfjährige rief mit seinem Handy die Polizei an, sagte er als Zeuge aus.

Zahlreiche Streifenwagen wurden angefordert. Bei der Durchsuchung verhielt sich der Mann aggressiv und schlug „wild herum“, erzählte eine Polizistin. Gegen eine Festnahme habe er sich „mit Händen und Füßen“ gewehrt. Ein ebenfalls als Zeuge geladener Beamter berichtete, er habe eine 25 Zentimeter lange Kratzwunde am Rücken davongetragen. Auf der Fahrt zur Polizeiinspektion Vösendorf war der Nigerianer laut einem Uniformierten fixiert und versuchte immer wieder, sich loszureißen.

Auslöser für das von der Polizei ausgesprochene Betretungsverbot für das Quartier war eine Attacke auf einen 17-Jährigen. Der 25-Jährigen hatte den Mitbewohner am 1. Mai durch einen Faustschlag verletzt, als der Jugendliche mit einem gleichaltrigen Freund zum Bahnhof unterwegs war. Die Attacke sei plötzlich gekommen, „er hat nix gesagt“, meinte der Freund des Verletzten, der die Polizei gerufen hatte.