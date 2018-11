Anschlag überschattet Mali-Besuch von europäischen Ministern

Gao (APA/AFP/dpa/Reuters) - Ein blutiger Anschlag hat am Dienstag den Besuch der Verteidigungsministerinnen Deutschlands und Frankreichs in Mali überschattet. Ursula von der Leyen und Florence Parly besuchten ein Feldlager mit 1.200 UNO-Soldaten nahe Stadt Gao, wo am Montagabend zwei Zivilisten getötet worden waren. Von der Leyen bezeichnete es als „bitter und traurig“, dass auch „viele Kinder“ unter den Opfern seien.

„Um so wichtiger ist es, dass wir nicht nachlassen, an der Seite Malis zu stehen“, sagte die deutsche Ministerin mit Blick auf die Blauhelmmission. Parly sprach von dem „Preis, den die Zivilbevölkerung entrichtet“ habe. 730 deutsche Soldaten sind in dem Lager stationiert, davon sind 400 Teil einer deutsch-französischen Brigade. Bei dem Besuch ist immer wieder davon die Rede, dass die Teilnahme an der UNO-Mission MINUSMA der gefährlichste Auslandseinsatz der deutschen Bundeswehr sei.

Bei dem Anschlag wurden nach jüngsten Informationen der Deutschen Bundeswehr zwei Menschen getötet und mindestens 30 weitere verletzt. Laut Krankenhausangaben waren auch zehn Kinder unter den Verletzten. Ein Selbstmordattentäter habe sich mit einem Auto gegen 19.12 Uhr (Ortszeit) dem Gebäude einer NGO, die für die Vereinten Nationen im Antiminen-Einsatz tätig ist, in Gao genähert. Dort habe er seine Bombe gezündet.

Bekannt hat sich eine Gruppe, die sich JNIN nennt - eine islamistische Neugründung von Anfang des Jahres in dem undurchsichtigen Konfliktfeld im Norden des westafrikanischen Landes. Während malische Soldaten für die Bergung der Opfer zuständig gewesen seien, setzte die Bundeswehr unter anderem Drohnen für die Aufklärung ein.

Aufklärung für die UNO-Friedensmission ist eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen Soldaten in Gao. Die Daten gehen an die MINUSMA-Führung in Bamako und werden dann den MINUSMA-Kräften zu Verfügung gestellt - bei Gefahr im Verzug auch den anderen Verbündeten, die im Norden Malis im Einsatz sind.

Im Norden des Landes überlagert sich der Konflikt mit Jihadisten mit ethnischen Konflikten und organisierter Bandenkriminalität. Hinzu kommt das Flüchtlingsproblem. Ein Zivilberater des deutschen Kontingents bei MINUSMA spricht von einem „sehr gefährlichen Terrain für Hilfsorganisationen“.

Die Ministerin formulierte es so: „Die Sicherheitssituation hier in Gao ist angespannt genug und bleibt es auch weiterhin. Das ist die tägliche Herausforderung, mit der sich unsere Truppen aber auch unsere zivil Beschäftigten täglich auseinandersetzen müssen. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, sie zu schützen.“

Es gelingt nicht immer: Am Ehrenmahl im Camp Castor gedenkt von der Leyen gleich nach ihrer Ankunft in dem Wüstenstandort der Toten - darunter auch zwei Bundeswehr-Piloten, deren Hubschrauber im vergangenen Sommer abstürzte. Der Feldpfarrer sagt: Manchmal komme der Tod schlagartig, manchmal schleiche er sich langsam an. Ein Soldat sei sich dessen bewusst.

Die UNO und die MINUSMA wollen in diesem feindlichen Umfeld eine „Friedensdividende“ erzeugen. Sicherheit herstellen und „im Schatten“ dieser Sicherheit langfristigen Wirtschaftsaufbau vollziehen - etwa durch Bewässerungsprojekte. Die Bevölkerung soll mit kleinen Schritten gewonnen und gegen die Jhadisten immunisiert werden. „Wir stehen für Sicherheit, Ausbildung und die wirtschaftliche Entwicklung in der Sahel-Region“, sagte von der Leyen.

Deutschland treffe bei der Bevölkerung auf Sympathie, hieß es. Die BRD sei das erste Land gewesen, dass Mali nach seiner Unabhängigkeit anerkannt habe. Daran „erinnern sich die Menschen“, sagt der Zivilberater.

Neben der UNO-Mission gibt es zwei weitere Sicherheitseinsätze in dem Krisenland, jenen der in der ganzen Sahelzone gegen Jihadisten aktiven französischen Kampftruppe Barkhane sowie die EU-Trainingsmission EU. An dieser sind 21 EU-Staaten beteiligt, darunter auch Österreich mit zehn Soldaten. Deutschland stellt 150 der insgesamt 600 Soldaten der Ausbildungstruppe. Im Rahmen des Besuchs Von der Leyens hat Deutschland am Montag im EUTM-Hauptquartier in Bamako das Kommando über die Truppe übernommen.