Fall Khashoggi - USA: Tapes ohne Hinweis auf saudischen Kronprinzen

Singapur (APA/AFP) - Aus den Tonaufzeichnungen über den gewaltsamen Tod des saudi-arabischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi ergibt sich nach Angaben von US-Sicherheitsberater John Bolton keine Spur zu Kronprinz Mohammed bin Salman.

Bolton sagte Reportern in Singapur am Dienstag, er habe das Tonband nicht selbst gehört, „aber nach Einschätzung derjenigen, die es gehört haben“, gebe es keine Verbindungen zwischen dem Killerkommando im Konsulat in Istanbul und dem Königshaus in Saudi-Arabien.

Die Türkei hatte zuvor mitgeteilt, dass sie die Audioaufnahmen aus dem saudi-arabischen Konsulat westlichen Geheimdiensten zur Verfügung gestellt habe. Auch die Geheimdienste Deutschlands und der Türkei hatten sich über den Fall ausgetauscht.

Khashoggi war nach Angaben türkischer Ermittler am 2. Oktober im Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens von einem aus dem Königreich angereisten Kommando erwürgt worden. Anschließend soll seine Leiche zerteilt und in Säure aufgelöst worden sein.

Riad hat die Tötung des 59-jährigen „Washington-Post“-Kolumnisten nach wochenlangem Leugnen eingestanden, bestreitet aber weiterhin, dass der Befehl dazu von Kronprinz Mohammed bin Salman gegeben wurde.