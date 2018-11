Polizei entschärfte in Athen Sprengsatz vor Haus von hohem Juristen

Athen (APA/AFP) - Die griechische Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen Sprengsatz vor dem Haus eines hochrangigen Juristen des Landes entschärft. Der Sprengsatz war vor dem Privathaus des Vize-Staatsanwalts des Kassationsgerichtshofs im Athener Stadtteil Vyrona platziert worden. Drohungen gegen ihn habe es vorher nicht gegeben, sagte Staatsanwalt Isidoros Dogiakos der Nachrichtenagentur AFP.

Zuletzt war der Staatsanwalt an einem Verfahren gegen Mitglieder der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte beteiligt. Ihm war in den Medien zudem vorgeworfen worden, er versuche ein Korruptionsverfahren, in das Siemens verwickelt ist, niederzuschlagen.

Nach Polizeiangaben hatte ein anonymer Anrufer zweimal telefonisch auf die bevorstehende Explosion hingewiesen. Das Vorgehen erinnert an versuchte Anschläge einer Anarchistengruppe. Die Polizei hob hervor, dass sie derzeit in alle Richtungen ermittelt.