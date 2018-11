EU-Kommission: Fortschritte bei Bulgarien - Rückschritte bei Rumänien

Brüssel (APA) - Die EU-Kommission hat beim Überwachungsmechanismus Bulgarien Fortschritte und Rumänien Rückschritte bescheinigt. Trotzdem sollten der Überwachungs- und Kontrollmechanismus für beide Staaten vor Ende des Mandats der Kommission in einem Jahr beendet werden, erklärte Vizepräsident Frans Timmermans am Dienstag.

Timmermans verglich den Weg für die beiden Länder mit einem Marathon. „Es wäre sehr schade, wenn auf den letzten 100 Metern des Marathons der Läufer plötzlich in eine andere Richtung läuft“.

Der Vizepräsident der Kommission lobte die stetigen Fortschritte in Bulgarien. Drei von sechs Benchmarks könne man als abgeschlossen betrachten, andere stünden kurz vor Abschluss. Wenn der positive Trend fortgeführt werde, und es in Bulgarien einen Reformimpuls gebe, könne vor Ende des Kommissionsmandats der Mechanismus beendet werden.

Bei Rumänien hätten „leider“ Fortschritte der letzten zehn Jahre durch Rückschritte in den vergangenen zwölf Monaten wieder zu einer negativen Entwicklung geführt. Dies sei eine „traurige“ Sache, so Timmermans. Vor allem gelte das in Bezug auf die umstrittenen Gesetzesänderungen bei der Justiz und den Druck auf die nationale Antikorruptionsbehörde. Daher gebe es für Rumänien acht weitere Empfehlungen, die sofort umzusetzen seien. „Wir wollen, dass Rumänien sofort die umstrittenen Gesetze stoppt“. Alle laufenden Ernennungen und Entlassungen von Staatsanwälten müssten sofort eingestellt werden und es sei ein oberster Sonderermittler einzusetzen. Timmermans kritisierte auch die Entwicklung im Medienbereich in Rumänien. Die Medien müssten in der Lage sein, frei von Druck zu agieren. Auch dies werde die Kommission aufmerksam verfolgen.