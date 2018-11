Slowenischer Minister nach Ultimatum des Premiers zurückgetreten

Ljubljana (APA) - Der slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec hat die erste Kraftprobe seit seinem Regierungsantritt vor zwei Monaten gewonnen. Der wegen versuchter Druckausübung auf Lokalpolitiker in die Kritik geratene Kohäsionsminister Marko Bandelli ist am Dienstag zurückgetraten, nachdem ihn Sarec am Vortag ultimativ dazu aufgefordert hatte.

Die Entscheidung wurde nach einer Sitzung von Bandellis liberaler „Partei von Alenka Bratusek“ (SAB) verkündet, der zweitkleinsten der fünf Regierungsparteien. Parteichefin Bratusek äußerte sich im Anschluss kritisch über den Regierungschef. Dieser habe die Koalitionsvereinbarung verletzt, indem er Bandelli ohne vorherige Rücksprache zum Rücktritt aufgefordert habe. „Leider habe ich als Parteivorsitzende davon aus den Medien erfahren. Das ist inakzeptabel“, sagte sie bei einer Pressekonferenz.

Die ehemalige Regierungschefin kritisierte auch, dass Sarec die Gründe für die Entlassung des Ministers via Facebook dargelegt habe. „Wenn das die Kommunikationskanäle sind, über welche die Koalition kommunizieren wird, dann haben wir nicht mehr viel Zeit“, deutete sie einen baldigen Sturz der Minderheitsregierung an.

„Marko Bandelli hat ein Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt. Heute hat er dafür auch die Verantwortung übernommen und zurückgetreten“, sagte Bratusek. Bandelli, der seine Kommunikationsfehltritte mit seiner impulsiven Natur begründete, wies zugleich Kritik an seiner inhaltlichen Arbeit zurück. Sarec hatte ihm Versäumnisse bei der Abwicklung von EU-Projekten vorgeworfen. Bandelli konterte, er habe in der kurzen Zeit „enorm viel“ gemacht.

Bratusek forderte den Premier auf, die selben moralischen, ethischen und Kommunikationsstandards an andere Regierungsfunktionäre anzulegen. Wen konkret sie damit meinte, sagte sie nicht. „Das gilt für alle, die er bisher in Schutz genommen hat und diejenigen, die er künftig schützen wird“, betonte sie. Bratusek dürfte damit den umstrittenen Staatssekretär für nationale Sicherheit, Damjan Crncec, meinen. Diesem waren bei seiner Ernennung flüchtlingsfeindliche Tweets in der Vergangenheit vorgehalten worden. Sarec hielt trotz Kritik an Crncec fest, betonte aber zugleich, dass er ihm bei neuerlichen Tweets dieser Art den Laufpass geben werde.

Die Vizeregierungschefin bekräftigte auch die Bedingungen ihrer Partei für einen Verbleib in der Regierung. Konkret gehe es um eine Regelung des Pensions- und Gesundheitssystems. „Wenn die Koalition nicht fähig ist, das umzusetzen, dann haben wir in der Regierung keinen Platz mehr“, sagte Bratusek. Sie mahnte, dass die Zeit allmählich drängt, da die nötigen Gesetze schon zu Jahresbeginn 2019 verabschiedet sein müssen.

Bandelli ist der erste Minister der seit September amtierenden Regierung, der seinen Hut nahmen muss. Ihm wird vorgeworfen, seine Funktion zur Druckausübung bei den bevorstehenden Lokalwahlen genützt zu haben. Im September soll er einem Bürgermeisterkandidaten in seiner Heimatgemeinde Komen per E-Mail gedroht haben, der Gemeinde die Unterstützung seines Ressorts und jenes des Infrastrukturministeriums, das von Bratusek geleitet wird, zu entziehen.

„Das ist inakzeptabel, moralisch umstritten und für einen Minister absolut unangemessen. Dafür gibt es keine Entschuldigung“, schrieb Sarec als Begründung für sein Ultimatum an Bandelli. Sollte der Minister nicht von selbst zurücktreten, würde er seine Abberufung verlangen. Parallel dazu bereitete Medienberichten zufolge auch die konservative Demokratische Partei (SDS) von Ex-Premier Janez Jansa einen Misstrauensantrag vor. Sarec war vor seinem Wechsel in die nationale Politik selbst Bürgermeister in der Stadt Kamnik. Der Ex-Comedian trat mit dem Versprechen tiefgreifender Reformen und scharfer Kritik am politischen Establishment an und landete mit seiner Namensliste bei der Parlamentswahl im Juni auf dem zweiten Platz hinter Jansas SDS.