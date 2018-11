Tennis: Frankreichs Davis-Cup-Kader für Finale mit Tsonga, Pouille

Paris (APA/AFP) - Der französische Davis-Cup-Kapitän Yannick Noah hat am Dienstag für das Finale in Lille (23.-25.11.) gegen Kroatien Jo-Wilfried Tsonga und Lucas Pouille als Einzelspieler nominiert. Richard Gasquet hatte am Vortag abgesagt. Das Doppel sollen Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert bestreiten. Ersatzmann ist Jeremy Chardy.