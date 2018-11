Griffnerhaus-Pleite - Richterin machte Diversionsangebot

Klagenfurt (APA) - Im Prozess um die Millionenpleite des Kärntner Fertighaushersteller Griffnerhaus aus dem Jahr 2012 hat Richterin Ute Lambauer den drei Angeklagten am Dienstag ein Diversionsangebot gemacht. Die Verteidiger hatten diesbezügliche Anträge eingebracht. Staatsanwalt Rene Ruprecht sprach sich dagegen aus und verlangte eine neuerliche Befragung des Sachverständigen.

Angeklagt sind zwei ehemalige Vorstände sowie der damalige Leiter der Buchhaltung des Fertighausherstellers. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihnen grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen vor. Sie sollen trotz problematischer Lage des Unternehmens weiterhin überhöhte Honorare ausbezahlt und keine monatlichen Auswertungen erstellt haben. Dadurch sei die Schieflage des Unternehmens zu spät erkannt worden und viele Gläubiger seien laut Masseverwalter um insgesamt mehr als 28 Mio. Euro umgefallen. Ein Ex-Vorstand, der damalige Mehrheitseigentümer, hatte sich von Beginn an schuldig bekannt, während die beiden anderen Angeklagten zu Prozessbeginn auf nicht schuldig plädiert hatten. Diesmal änderten sie ihre Verantwortung und bekannten sich schuldig.

Nach den Anträgen der Anwälte auf Diversion schlug Lambauer die Zahlung von Geldstrafen sowie die Übernahme der Kosten des Sachverständigengutachtens und die Zahlung von Pauschalkosten vor. Demnach sollten der erstangeklagte Vorstand in Summe 31.640 Euro (davon 8.000 Euro Geldstrafe), der zweitangeklagte Vorstand und ehemalige Mehrheitseigentümer 29.240 Euro (davon 5.600 Euro Geldstrafe) und der damalige Buchhalter 12.500 Euro (davon 3.900 Euro Geldstrafe) zahlen.

Die Angeklagten nahmen das Angebot an. Der Zweitangeklagte stimmte mit Vorbehalt auf die Bestimmungen des Insolvenzrechts zu. Sein Mandant befinde sich in Privatkonkurs, im Zuge dessen alle Gläubiger gleich behandelt werden müssten, und daher dürfte auch bei den Gutachterkosten lediglich die vorgesehene Quote bezahlt werden, erklärte Anwalt Sebastian Lesigang.

Durch das Veto der Staatsanwaltschaft kam es nicht zur Diversion, der Prozess wurde auf unbestimmte Zeit vertagt.