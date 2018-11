Kompetenzbereinigung: Scharfe Kritik der ÖVP an SPÖ

Wien (APA) - Scharfe Kritik an der SPÖ wegen der Blockade der Kompetenzbereinigung hat am Dienstag die ÖVP geübt. „Die Bundes-SPÖ ist ihren Landeshauptleuten leider in den Rücken gefallen“, erklärte ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl in einer Aussendung. Die SPÖ hatte davor ihre Zustimmung zum Gesetzespaket wegen der umstrittenen Verländerung der Kinder- und Jugendhilfe vorerst verweigert.

Gerstl wirf der SPÖ vor, Opposition um der Opposition willen zu betreiben und damit Österreich und den Bürgern zu schaden. „Es gibt keinen einzigen sachlichen Grund zum Nein sagen, auch nicht in Sachen Kinder- und Jugendfürsorge. Hier bleibt die Kompetenz nämlich solange beim Bund, bis es eine 15a-Vereinbarung zwischen den Ländern gibt, die gemeinsame Standards festlegt, wie sie Kinder-und Jugendorganisationen fordern.“