US-Rentenmarkt zur Eröffnung mit Kursgewinnen

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn gestiegen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen. Nach dem Feiertag knüpften die US-Anleihen an die Vortagesgewinne in Europa an.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden in den USA nicht veröffentlicht. China wirbt im Handelskrieg mit den USA in Asien um Rückendeckung. Am Rande des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Singapur rief Chinas Regierungschef Li Keqiang zu verstärkter Kooperation für freien Handel auf.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,899 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 4/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,008 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 6/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,158 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 10/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,367 Prozent.