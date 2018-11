Spionagefall - Wenn Österreicher dem Ausland dienen

Wien (APA) - „Österreich wird, wie bereits in den Jahren zuvor, als bevorzugtes Operationsgebiet für ausländische Nachrichtendienste erachtet“, so der Verfassungsschutz 2017. Neben der Neutralität und der geografischen Lage sehen Experten den Grund auch in einem relativ milden Spionagerecht. Strafbar ist nur Spionage zum Nachteil Österreichs - das wird einem Ex-Bundesheer-Offizier aus Salzburg nun vorgeworfen.

Konkret ist in Österreich nach einem Höchstgerichtsurteil aus dem Jahr 1956 jemand nur strafbar, wenn er „zum Nachteil der Republik Österreich einen geheimen Nachrichtendienst einrichtet oder betreibt oder einen solchen Nachrichtendienst wie immer unterstützt“ (§ 256 StGB). Ausländische Nachrichtendienste können in Wien, ohne rechtliche Konsequenzen hierzulande, ohne weiteres andere Staaten ausspionieren. Der jüngst festgenommen Ex-Bundesheer-Offizier steht allerdings im Verdacht über 20 Jahre lang Russland mit militärischen Informationen aus Österreich versorgt zu haben. Bestätigen sich die Hinweise, reiht sich der Fall in eine Reihe von einigen brisanten Spionagefällen in Österreich ein:

Frühling 1913: Der Oberst Alfred REDL - Deckname Nikon Nizetas - fliegt auf. Der stellvertretende Leiter der österreichisch-ungarischen Spionageabwehr verkaufte mindestens zehn Jahre lang militärische Informationen an Russland, Frankreich und Italien. Zu seinen Motiven gibt es in der Literatur unterschiedliche Angaben, allerdings deutet alles daraufhin, dass er mit der Tätigkeit seinen luxuriösen Lebenswandel finanzierte. Redl nahm sich am 25. Mai nach seiner Enttarnung das Leben. Es ist einer der größten Spionagefälle der österreichischen Geschichte.

Herbst 1968: Für den ehemaligen Staatspolizisten und nunmehrige Privatdetektiv Johann ABLEITINGER sowie den Beamten des Bundespressedienstes Josef ADEK (Deckname „Alois“) klicken die Handschellen. Ableitinger hatte dem österreichischen Historiker Stefan Karner zufolge nicht nur massenweise intimes Material über Politiker und hohe Beamte ins Ausland verkauft, sondern auch Vernehmungsprotokolle der Staatspolizei, dem Vorläufer des BVT, von tschechoslowakischen Flüchtlingen. Der Abnehmer dieser Informationen war vorrangig der westdeutsche Bundesnachrichtendienst (BND). Adamek hatte demnach zunächst der tschechoslowakischen Nachrichtenagentur CTK berichtet, später dem Presseattache der CSSR in Wien, Ladislav Bittman, der laut Historiker-Erkenntnissen u. a. Führungsoffizier von Helmut Zilk gewesen sein soll. Die beiden Spione erhielten hohe Haftstrafen.

Dezember 1998: Die „Affäre ZILK“ kommt ins Rollen. Eine tschechische Behörde verdächtigt unter Berufung auf Geheimdienst-Unterlagen den Wiener Altbürgermeisters Helmut Zilk, einst für den tschechoslowakischen kommunistischen Geheimdienst „Statni Bezpecnost“ (StB) spioniert zu haben. Tschechien entschuldigt sich später für die Spionagevorwürfe gegen Zilk. Elf Jahre danach wird der Fall erneut zum Thema: Das Nachrichtenmagazin „profil“ berichtet von einem in Prag angelegten „Geheimakt“, der beweisen soll, dass Zilk zwischen Dezember 1965 und Juni 1968 unter dem Decknamen „Holec“ dem StB gegen Bezahlung und Geschenke Informationen aus für den Geheimdienst „unzugänglichen Kreisen der österreichischen Innenpolitik“ - darunter auch über den späteren Bundeskanzler Bruno Kreisky - lieferte. Zilk, der im Oktober 2008 starb, bestritt die Vorwürfe stets vehement.

Frühling 2004: Ein 50-jähriger Unternehmer steht wegen „Vergehens des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs“ vor einem Welser Gericht. Aufgabe des „Agenten“ war es, dem sowjetischen Geheimdienst (KGB) und später auch der Nachfolgeorganisation Informationen über westliche Computer-Technologie zu liefern. Vor Gericht gab der Angeklagte offen zu, für den KGB gearbeitet zu haben. Er bestritt lediglich, nicht im Nachteil Österreichs gehandelt zu haben, zumal er auch seine Spionagetätigkeit ausschließlich in anderen Ländern abgewickelt habe.

Mai 2009: Das Buch „Spies, the Rise and Fall of the KGB in America“ des ehemaligen KGB-Mitarbeiters Alexander Vassiliev wird veröffentlicht. Er erhebt auf Basis von bis dahin nicht zugänglichen Dokumente des sowjetischen Geheimdienstes schwere Vorwürfe gegen einen Österreicher: Der gebürtige Wiener Wissenschafter Engelbert BRODA (geb. 1910) soll unter dem Decknamen „Eric“ Geheimnisse über die atomare Forschung der Briten an die Russen weitergeleitet haben. Der Bruder des langjährigen österreichischen Justizministers Christian Broda spionierte demnach in den 1940er-Jahren im englischen Exil für die damalige UdSSR. Engelbert Broda soll aus ideologischen Überlegungen gehandelt haben. Die Vorwürfe wurden nie bestätigt.

Herbst 2018: Ein 70-jähriger Ex-Bundesheer-Offizier steht im Verdacht, von 1992 bis Ende September 2018 für Russland spioniert zu haben. Das Landesgericht Salzburg geht nach der derzeitigen Aktenlage von einem dringenden Tatverdacht in Richtung des Vergehens des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs (§ 256 StGB), des Verbrechens des Verrats von Staatsgeheimnissen (§ 252 Abs 1 StGB) sowie der vorsätzlichen Preisgabe eines militärischen Geheimnisses (§ 26 Abs 2 Militärstrafgesetz) aus.

