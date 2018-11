US-Börsen zur Eröffnung etwas höher

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag kurz nach Handelsbeginn mit Kursgewinnen tendiert. Gegen 15.40 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index 0,22 Prozent auf 25.441,99 Zähler. Der S&P-500 Index verbesserte sich um 0,53 Prozent auf 2.740,54 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg 1,03 Prozent auf 7.274,81 Einheiten.

Damit konnten sich die US-Indizes etwas von den deutlichen Kursverlusten zu Wochenbeginn erholen. Am Montag hatten vor allem Technologieaktien kräftig nachgegeben. Sorgen um eine schwache Nachfrage nach iPhones des Apple-Konzerns belasteten die Stimmung.

Nun weckte allerdings ein Telefonat zwischen US-Finanzminister Steve Mnuchin und Chinas Vizepremier Liu He die leise Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Von konjunktureller Seite kamen am Dienstag keine nennenswerten Impulse.

Home Depot konnte mit positiven Nachrichten aufwarten: Der Baumarktkonzern hob nach einem starken dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr erneut an. Sowohl in den Filialen als auch im Internet hatten die Geschäfte Fahrt aufgenommen. Die Aktien gaben kurz nach Sitzungsbeginn dennoch um 1,4 Prozent nach.

Die Aktien von Apple zeigten sich im frühen Geschäft um 0,40 Prozent tiefer bei 193,40 Dollar. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple auf „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Goldman Sachs hat das Kursziel von 222 auf 209 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf „Neutral“ belassen.

Kellogg-Aktien gaben bis dato um 0,9 Prozent nach. Der vor allem für seine Frühstücksflocken bekannte Lebensmittelkonzern prüft noch den Verkauf seiner Sparte für Kekse und Frucht-Snacks. Kellogg will sich künftig auf das Hauptgeschäft mit Frühstücks- und Tiefkühlkost konzentrieren, das nach Angaben des Konzerns den weit überwiegenden Teil des Umsatzes ausmacht und künftig gebündelt werden soll.

Der Autozulieferer und Gebäudetechnikspezialist Johnson Controls will sein Geschäft mit Fahrzeugbatterien verkaufen. Die Sparte Power Solutions werde für 13,2 Milliarden US-Dollar an eine Käufergruppe um den Finanzinvestor Brookfield Business Partners verkauft, teilte das Unternehmen mit. Die Anteilsscheine gewannen im Frühhandel 3,3 Prozent an Wert.

