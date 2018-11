Seehofer schweigt zu Zukunft als deutscher Innenminister

München (APA/dpa) - Nach seiner Rücktrittsankündigung als CSU-Chef lässt Horst Seehofer weiter offen, ob und wann er auch als deutscher Innenminister abtritt. Entsprechende Fragen von Journalisten wollte der 69-Jährige am Dienstag nicht beantworten.

Beim Koalitionspartner SPD geht man allerdings davon aus, dass sich Seehofer nicht mehr lange als Innenminister halten kann. „Er büßt ja doch deutlich an Macht und Einfluss in seiner eigenen Partei ein“, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner NDR Info.

Seehofer hatte am Montag nach massivem Druck aus der Partei früher als erwartet seinen Rücktritt als CSU-Chef angekündigt. Minister wolle er aber bleiben. „Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben“, betonte der 69-Jährige. Wie lange das gelte, sagte Seehofer nicht.

Der engsten CSU-Parteispitze hatte er nach Informationen der dpa am Sonntag angekündigt, beide Spitzenämter im kommenden Jahr abzugeben. Die CSU ist die Schwesterpartei der CDU von Kanzlerin Angela Merkel. Bei Wahlen tritt sie nur in Bayern, die CDU in den übrigen Bundesländern an. CDU/CSU und SPD regieren Deutschland zusammen in einer großen Koalition.

Als aussichtsreichster Nachfolgekandidat für den CSU-Chefposten gilt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder - trotz der schweren Verluste bei der Landtagswahl vor vier Wochen. Die CSU hatte ihre absolute Mehrheit verloren und war auf 37,2 Prozent abgestürzt. Weite Teile der Partei machen dafür vor allem Seehofer verantwortlich.

Der 69-Jährige habe sich in der großen Koalition als Störenfried erwiesen, sagte Stegner. Ohne jede Not habe er eine Regierungskrise über die Flüchtlingspolitik losgetreten und „wenig bis gar nichts“ von dem umgesetzt, was im Koalitionsvertrag vereinbart war.

Auch die Affäre um den Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen gehe auf sein Konto. „Trotzdem ist es am Ende so, dass die Parteien selbst entscheiden, wer für sie in Regierungsverantwortung geht“, betonte Stegner.

Der Staatssekretär in Seehofers Innenministerium, Stephan Mayer (CSU), unterstützte seinen Chef: „Horst Seehofer muss nicht als Bundesinnenminister zurücktreten. Er ist für die gesamte Legislaturperiode als Bundesinnenminister bestellt und übt sein Amt mit viel Engagement und Tatendrang aus“, sagte Mayer der „Passauer Neuen Presse“.