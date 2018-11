APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 13. November

Brexit - EU bereitet sich mit Notfallplan auf „No Deal“ vor

Straßburg - Die EU bereitet sich immer stärker auf ein „No Deal“-Szenario mit Großbritannien vor. Die Brexit-Verhandlungen dürften an einem Nullpunkt angelangt sein, wobei der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans aber formal am Montag noch von Fortschritten sprach. Gleichzeitig legte er aber einen ersten Notfallplan für einen Brexit ohne Vereinbarung vor. Dieser beinhaltet zwei konkrete Gesetzesvorschläge zu den beiden Bereichen Visa und Energieeffizienz. Vor allem gehe es darum, nach dem Austritt der Briten am 29. März 2019 den Bürgern auf beiden Seiten das Reisen zu erleichtern.

EU-Kommission: Fortschritte bei Bulgarien - Rückschritte bei Rumänien

Brüssel - Die EU-Kommission hat beim Überwachungsmechanismus Bulgarien Fortschritte und Rumänien Rückschritte bescheinigt. Trotzdem sollten der Überwachungs- und Kontrollmechanismus für beide Staaten vor Ende des Mandats der Kommission in einem Jahr beendet werden, erklärte Vizepräsident Frans Timmermans am Dienstag. Timmermans verglich den Weg für die beiden Länder mit einem Marathon. „Es wäre sehr schade, wenn auf den letzten 100 Metern des Marathons der Läufer plötzlich in eine andere Richtung läuft“.

EU-Abgeordnete fordern Rechtsstaatlichkeit in Rumänien

Straßburg - Das EU-Parlament hat am Dienstag in einer Resolution Rumänien zur Rechtsstaatlichkeit und dem Kampf gegen Korruption aufgefordert. Der ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas forderte die Einleitung eines EU-Verfahrens zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit. Der SPÖ-EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer meinte, Rechtstaatlichkeit sei nicht verhandelbar. Grüne und NEOS begrüßten die Resolution.

Rumänischer Präsident Johannis hält sein Land für unvorbereitet auf EU-Ratsvorsitz

Bukarest - Rumänien ist aus Sicht von Staatspräsident Klaus Johannis für den am 1. Jänner beginnenden, halbjährigen EU-Ratsvorsitz ungeeignet. Johannis begründete das mit einer inkompetenten Regierung. Der Staatschef steht der bürgerlichen Opposition nahe. Er verlangte am Montag den Rücktritt der sozialliberalen Regierung, die offiziell von Ministerpräsidentin Viorica Dancila und inoffiziell vom vorbestraften und in weitere Korruptionsprozesse verstrickten Vorsitzenden der Sozialdemokraten (PSD), Liviu Dragnea, geführt wird.

Rechnungshof bemängelt Effizienz der EU-Flüchtlingshilfe in Türkei

Brüssel - Der Rechnungshof der Europäischen Union hat den Umgang der Türkei mit den Milliardenhilfen für Flüchtlinge kritisiert. Ein Bericht vom Dienstag stellte zwar fest, dass die Gelder an Flüchtlinge gingen. Allerdings sei nicht absolut sicher, dass ihnen die gesamte Summe zugute komme. Empfänger könnten oft nicht identifiziert werden, denn die türkischen Behörden weigerten sich, Zugang zu den Daten zu gewähren. Ankara lehnt es den Angaben zufolge mit Verweis auf Datenschutzregeln ab, der EU Namen oder Informationen über die Art der Zuwendung zur Verfügung zu stellen.

EU will sich zu Ende der Woche auf Budget für 2019 einigen

Brüssel - Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kommt am Freitag mit Vertretern der EU-Staaten und des Europaparlaments in Brüssel zusammen, um den EU-Haushalt für 2019 unter Dach und Fach zu kriegen. Das Europaparlament fordert rund 2,3 Mrd. Euro mehr als die EU-Staaten. Aus Kreisen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft hieß es, man hoffe auf eine Einigung in der Nacht auf Samstag. In absoluten Zahlen würde der EU-Haushalt gegenüber 2018 um rund 2 Prozent steigen, wenn es nach den EU-Staaten geht.

UNO-Migrationspakt - Vilimsky will Italien zum Ausstieg bewegen

Straßburg/Rom - Der FPÖ-Generalsekretär und Europaabgeordnete Harald Vilimsky will Italien zum Ausstieg aus dem UNO-Migrationspakt bewegen. „Das was wir in Österreich gemacht haben, in einem zähen Prozess der Überzeugungsarbeit die Regierung zu einer Enthaltung zu bewegen“, habe eine „kleine Welle ausgelöst“, so Vilimsky. Deshalb werde er nach Rom fliegen, um auch die Lega-Spitze zu einem Austritt zu bewegen.

EU sieht massive Defizite bei Grenzkontrollen in Spanien

Brüssel/Madrid - Angesichts stark angestiegener Flüchtlingszahlen hat die EU Spanien aufgefordert, massive Defizite bei seinen Grenzkontrollen zu beseitigen. Der EU-Rat der Mitgliedstaaten erließ nach einem am Dienstag veröffentlichten Dokument dazu 66 Empfehlungen an die Regierung in Madrid. Neben Ausbildungs- und Ausrüstungsdefiziten der spanischen Beamten wird darin auch eine fehlende Registrierung aller ankommenden Migranten samt Fingerabdrücken kritisiert, was eine Weiterreise in andere EU-Staaten ermöglichen kann. Spanien hat in diesem Jahr Italien und Griechenland als Hauptankunftsland für Flüchtlinge an der EU-Außengrenze abgelöst.

EU-Gerichtshof kippt österreichische Regelung gegen Sozialdumping

Luxemburg - Der Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat eine österreichische Regelung gegen Sozialdumping gekippt. Eine in Österreich vom Auftraggeber zu zahlende Sicherheit für ausländische Dienstleister verstößt nach einem Urteil (C-33/17) des Europäischen Gerichtshofs vom Dienstag gegen EU-Recht. In dem konkreten Rechtsstreit hat das slowenische Unternehmen „Cepelnik“ Bauarbeiten an einem Einfamilienhaus in Kärnten im Wert von 12.200 Euro erbracht. Das Unternehmen verlangt vom österreichischen Auftraggeber den noch ausstehenden Restwerklohn.